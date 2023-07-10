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В «Омскгазсети», связанной с делом Калинина, сменился конкурсный управляющий

10 июля 2023, 09:35
Фото: Город55
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Компания признана банкротом из-за долгов на 2 млрд рублей.

В обществе с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» сменился руководитель. Как писал Город55, в мае текущего года компания была признана банкротом, и суд назначил конкурсного управляющего. Этот пост занял Сергей Козлов, но спустя всего полтора месяца его сменил Евгений Веснин.

Известно, что как раз в день своего назначения (6 июля) Веснин отметил 55-летие. Это уроженец города Уяр в Красноярском крае, параллельно с «Омскгазсетью» он управляет еще несколькими обанкротившимися предприятиями, зарегистрированными в Москве и Химках: «Витим и Ко», «Дженсер сервис», «Логис», «Ого-Город», «Прогресс».

Напомним: процедура банкротства «Омскгазсети» была запущена еще в августе 2022 года по заявлению ее руководства. Единственным владельцем уставного капитала компании является Александр Орлов, специализация фирмы — «Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки».

«Омскгазсеть» упоминалась в материалах уголовного дела депутата Заксобрания Омской области Сергея Калинина. Прокуратура считала, что фигуранты этого дела использовали эту компанию, чтобы брать у нее в аренду газораспределительные сети и таким образом искусственно завышать тарифы на газ. Суд согласился с таким видением ситуации и отправил Калинина в колонию на 16 лет. Орлов тогда же получил 6 лет тюрьмы.

Суд признал банкротом «Омскгазсеть», связанную с делом Сергея Калинина
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#Омскгазсеть#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд
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