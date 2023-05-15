Суд признал банкротом «Омскгазсеть», связанную с делом Сергея Калинина

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Арбитражный суд Омской области принял важное решение по делу о банкротстве ООО «Омскгазсеть». Из документа, датированного 11 мая, следует, что компания признается банкротом и открывается конкурсное производство. Причина тому - долги, превышающие 2 млрд рублей.
Напомним: процедура банкротства была запущена еще в августе 2022 года по заявлению руководства «Омскгазсети». Временным управляющим тогда стал Сергей Козлов. Единственным владельцем уставного капитала компании является Александр Орлов, специализация фирмы — «Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки».
«Омскгазсеть» упоминалась в материалах уголовного дела депутата Заксобрания Омской области Сергея Калинина. Прокуратура считала, что фигуранты этого дела использовали эту компанию, чтобы брать у нее в аренду газораспределительные сети и таким образом искусственно завышать тарифы на газ. Суд согласился с таким видением ситуации и отправил Калинина в колонию на 16 лет. Орлов тогда же получил 6 лет тюрьмы.