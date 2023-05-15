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Суд признал банкротом «Омскгазсеть», связанную с делом Сергея Калинина

15 мая 2023, 11:16
Фото: 1MI
иллюстрация
Процедура наблюдения была введена на предприятии еще в августе.

Арбитражный суд Омской области принял важное решение по делу о банкротстве ООО «Омскгазсеть». Из документа, датированного 11 мая, следует, что компания признается банкротом и открывается конкурсное производство. Причина тому - долги, превышающие 2 млрд рублей.

Напомним: процедура банкротства была запущена еще в августе 2022 года по заявлению руководства «Омскгазсети». Временным управляющим тогда стал Сергей Козлов. Единственным владельцем уставного капитала компании является Александр Орлов, специализация фирмы — «Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки».

«Омскгазсеть» упоминалась в материалах уголовного дела депутата Заксобрания Омской области Сергея Калинина. Прокуратура считала, что фигуранты этого дела использовали эту компанию, чтобы брать у нее в аренду газораспределительные сети и таким образом искусственно завышать тарифы на газ. Суд согласился с таким видением ситуации и отправил Калинина в колонию на 16 лет. Орлов тогда же получил 6 лет тюрьмы.

Вместе с Калининым в Москве осудили еще пять фигурантов дела «Омскгоргаза»
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#Николай Эйхвальд#Омскгазсеть#Бизнес#Новости#Александр Орлов
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