Мама оставила в машине. В Омске полиция разыскивает родителей трехлетней девочки

В понедельник, 10 июля, днем в отдел полиции обратились сотрудники супермаркета, который расположен по улице Волочаевской. Дело в том, что в магазин без родителей пришла маленькая девочка. Впоследствии она назвала свое имя, возраст и поделилась, что ходит в детский сад.