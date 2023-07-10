Мама оставила в машине. В Омске полиция разыскивает родителей трехлетней девочки

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
В понедельник, 10 июля, днем в отдел полиции обратились сотрудники супермаркета, который расположен по улице Волочаевской. Дело в том, что в магазин без родителей пришла маленькая девочка. Впоследствии она назвала свое имя, возраст и поделилась, что ходит в детский сад.
«Мама оставила ее в машине, а сама ушла за покупками. В какой-то момент ребенку стало скучно, и девочка отправилась погулять», — сообщили в пресс-службе полиции.
Девочка также сказала, как зовут ее родителей.
В настоящий момент трехлетний ребенок находится в отделе полиции, но сообщений о ее розыске никто не оставлял. К ситуации также подключились инспекторы ПДН.
Фото трехлетней омички опубликовано в соцсетях управления МВД. Всех, кто узнал ребенка и располагает сведениями о ее семье, просят обратиться по телефонам 79-37-02, 102.