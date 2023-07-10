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Мама оставила в машине. В Омске полиция разыскивает родителей трехлетней девочки

10 июля 2023, 12:39
Фото: 1MI
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В Омске ищут родителей трехлетней девочки, которая одна пришла в супермаркет

Ребенок, не дождавшись маму, пришел днем в магазин по улице Волочаевской.

В понедельник, 10 июля, днем в отдел полиции обратились сотрудники супермаркета, который расположен по улице Волочаевской. Дело в том, что в магазин без родителей пришла маленькая девочка. Впоследствии она назвала свое имя, возраст и поделилась, что ходит в детский сад.

«Мама оставила ее в машине, а сама ушла за покупками. В какой-то момент ребенку стало скучно, и девочка отправилась погулять», — сообщили в пресс-службе полиции.

Девочка также сказала, как зовут ее родителей.

В настоящий момент трехлетний ребенок находится в отделе полиции, но сообщений о ее розыске никто не оставлял. К ситуации также подключились инспекторы ПДН.

Фото трехлетней омички опубликовано в соцсетях управления МВД. Всех, кто узнал ребенка и располагает сведениями о ее семье, просят обратиться по телефонам 79-37-02, 102.

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#Юлия Истомина#Ребенок#Полиция#Происшествия#Полицейские ищут#Город#Общество#Новости#Омск
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