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В Омске прошел фестиваль «Любинский. ART». Рассказываем и показываем, как это было

9 июля 2023, 06:53
Фото: Город55
баннер на входе в сквер

В Омске завершился фестиваль современного искусства «Любинский.ART»

Фоторепортаж с места событий.

8 июля в сквере имени Дзержинского прошел фестиваль современного искусства «Любинский.ART». Территорию разделили на тематические зоны: «Мода будущего», «Художники и стрит-арт», «Музыка», «Театр» и т. д. Событие посетил корреспондент Города55. Показываем и рассказываем, как это было.

«Любинский.ART» в Омске«Любинский.ART» в Омске
«Любинский.ART» в Омске«Любинский.ART» в Омске
«Любинский.ART» в Омске«Любинский.ART» в Омске
«Любинский.ART» в Омске«Любинский.ART» в Омске
«Любинский.ART» в Омске«Любинский.ART» в Омске
«Любинский.ART» в Омске«Любинский.ART» в Омске
«Любинский.ART» в Омске«Любинский.ART» в Омске
«Любинский.ART» в Омске«Любинский.ART» в Омске
«Любинский.ART» в Омске«Любинский.ART» в Омске
«Любинский.ART» в Омске«Любинский.ART» в Омске
«Любинский.ART» в Омске
Фото: Город55

На одной из локаций прошел модный показ от местных дизайнеров, а театр мод даже организовал перформанс. В течение дня перед гостями выступали музыкальные группы. Омичам предлагали мастер-классы, например игры на барабанах.

музыкальная площадкамузыкальная площадка
музыкальная площадкамузыкальная площадка
музыкальная площадкамузыкальная площадка
музыкальная площадкамузыкальная площадка
музыкальная площадка
Фото: Город55

Любителям театрального искусства показывали спектакли: от детских постановок, до драматических сцен. Все желающие могли принять участие в мастер-классе по сценическому движению.

площадка театрального искусстваплощадка театрального искусства
площадка театрального искусстваплощадка театрального искусства
площадка театрального искусстваплощадка театрального искусства
площадка театрального искусстваплощадка театрального искусства
площадка театрального искусства
Фото: Город55

В сквере организовали ярмарки ремесел, омские мастера демонстрировали свои таланты.

ярмаркаярмарка
ярмаркаярмарка
ярмарка
Фото: Город55

Гости не упускали шанс попозировать на фотозонах. Они тоже были тематические.

фотозонафотозона
фотозона
Фото: Город55

Еще одна локация — художественная. Молодежная секция омского отделения Союза художников России вышла на пленэр. Зрители увидели, как создаются картины.

локации площадки художественного творчествалокации площадки художественного творчества
локации площадки художественного творчествалокации площадки художественного творчества
локации площадки художественного творчествалокации площадки художественного творчества
локации площадки художественного творчествалокации площадки художественного творчества
локации площадки художественного творчествалокации площадки художественного творчества
площадка художественного творчестваплощадка художественного творчества
локации площадки художественного творчества
Фото: Город55

Организатор фестиваля «Любинский.ART» — Туристский информационный центр при поддержке регионального минкульта. Площадки в сквере были открыты до 22:00.

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#Культура#Омичи#Театр#Музыка#Ярмарка#Художник#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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