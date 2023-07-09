В Омске прошел фестиваль «Любинский. ART». Рассказываем и показываем, как это было

8 июля в сквере имени Дзержинского прошел фестиваль современного искусства «Любинский.ART». Территорию разделили на тематические зоны: «Мода будущего», «Художники и стрит-арт», «Музыка», «Театр» и т. д. Событие посетил корреспондент Города55. Показываем и рассказываем, как это было.