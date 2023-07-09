В Омске прошел фестиваль «Любинский. ART». Рассказываем и показываем, как это было

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Published Сегодня, 06:53
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8 июля в сквере имени Дзержинского прошел фестиваль современного искусства «Любинский.ART». Территорию разделили на тематические зоны: «Мода будущего», «Художники и стрит-арт», «Музыка», «Театр» и т. д. Событие посетил корреспондент Города55. Показываем и рассказываем, как это было.
На одной из локаций прошел модный показ от местных дизайнеров, а театр мод даже организовал перформанс. В течение дня перед гостями выступали музыкальные группы. Омичам предлагали мастер-классы, например игры на барабанах.
Любителям театрального искусства показывали спектакли: от детских постановок, до драматических сцен. Все желающие могли принять участие в мастер-классе по сценическому движению.
В сквере организовали ярмарки ремесел, омские мастера демонстрировали свои таланты.
Гости не упускали шанс попозировать на фотозонах. Они тоже были тематические.
Еще одна локация — художественная. Молодежная секция омского отделения Союза художников России вышла на пленэр. Зрители увидели, как создаются картины.
Организатор фестиваля «Любинский.ART» — Туристский информационный центр при поддержке регионального минкульта. Площадки в сквере были открыты до 22:00.