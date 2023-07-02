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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 04:59

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Тысяча участников, сотни палаток и 40 групп. Под Омском прошел «Наш фестиваль»

2 июля 2023, 04:57
Фото: Город55
Концерт завершился далеко за полночь
Музыкальный марафон шел двое суток. Хедлайнером мероприятия стала московская панк-группа «Йорш».

В минувшую пятницу и субботу в Кормиловском районе Омской области прошел музыкальный праздник «Наш фестиваль». В этом году фестиваль отметил свое трехлетие. Город55 побывал на мероприятии и расскажет, как все прошло.

«Здесь собралось около сорока групп с шести городов Сибири и Урала. Две сцены: центральная и сцена с музыкой тяжелого направления. На центральной сцене выступают основные гости фестиваля, а также специальный гость — группа „Йорш“. Из омских команд выступают как самые молодые, которых мы отобрали, так и ветераны сцены», — поделился с Городом55 организатор фестиваля Руслан Брущенко.
На основной сцене музыканты сменяли друг друга в течение дняНа основной сцене музыканты сменяли друг друга в течение дня
Сцена Hard - для любителей музыки потяжелееСцена Hard - для любителей музыки потяжелее
Днем людей перед сценой было не много, и музыку можно было слушать, сидя на травкеДнем людей перед сценой было не много, и музыку можно было слушать, сидя на травке
На основной сцене музыканты сменяли друг друга в течение дня
Фото: Город55

По словам организаторов, фестиваль в этом году собрал больше тысячи человек. В основном гости располагались в палаточном лагере на территории базы отдыха.

Больше сотни палаток развернули участники фестиваля на берегу ОмиБольше сотни палаток развернули участники фестиваля на берегу Оми
Некоторые тематически украшали свое временное жильеНекоторые тематически украшали свое временное жилье
Больше сотни палаток развернули участники фестиваля на берегу Оми
Фото: Город55

Помимо выступления музыкантов, для гостей работали развлекательные площадки.

«Много интерактивных площадок. Есть этническая площадка, где представлены музыкальные инструменты, йога, чайные проливы. Есть экстрим-площадка, школа барабанов, много фотозон, заплыв на резиновых куклах», — рассказал организатор фестиваля Руслан Брущенко.
На фестивале работала студия татуировки. Можно было выбрать эскизНа фестивале работала студия татуировки. Можно было выбрать эскиз
Тату временная, а потому и желающих сделать ее было немалоТату временная, а потому и желающих сделать ее было немало
И фуд-корт на фестивале был с размахомИ фуд-корт на фестивале был с размахом
Площадка для джампинга открыта для взрослых и детейПлощадка для джампинга открыта для взрослых и детей
На память о open air можно было приобрести сувенирНа память о open air можно было приобрести сувенир
На фестивале работала студия татуировки. Можно было выбрать эскиз
Фото: Город55

На местном пруду прошел заплыв на резиновых секс-куклах, организованный сетью магазинов товаров для взрослых. Он собрал два десятка пловцов-любителей. Победитель смог забрать резиновую куклу домой.

К участию в заплыве допускались только совершеннолетниеК участию в заплыве допускались только совершеннолетние
На старт! Внимание! Марш!На старт! Внимание! Марш!
Соревнования хоть и шуточные, но выкладывались участники по полнойСоревнования хоть и шуточные, но выкладывались участники по полной
К участию в заплыве допускались только совершеннолетние
Фото: Город55

Также для гостей фестиваля работала школа барабанов, где каждый желающий мог попробовать себя в игре на ударных инструментах. А можно было и просто попеть песни. Для влюбленных пар свои услуги предлагал загс от «Русского радио», в котором даже выдавали свидетельства о бракосочетании. Правда, ненастоящие.

Пару десятков пар зарегистрировали отношения в импровизированном загсеПару десятков пар зарегистрировали отношения в импровизированном загсе
Открытый микрофон и инструменты были доступны для всех желающих проявить свои музыкальные талантыОткрытый микрофон и инструменты были доступны для всех желающих проявить свои музыкальные таланты
Пару десятков пар зарегистрировали отношения в импровизированном загсе
Фото: Город55

Основное действо праздника развернулось у центральной сцены ближе к вечеру субботы. Перед зрителями выступили омские группы Street Monkeys и KDRR, а хедлайнером фестиваля стал московский панк-коллектив «Йорш»

Музыканты группы Йорш вышли на сцену далеко за полночьМузыканты группы Йорш вышли на сцену далеко за полночь
Несмотря на прохладную ночь, на сцене и перед ней стояла жараНесмотря на прохладную ночь, на сцене и перед ней стояла жара
Концерт завершился ближе к утруКонцерт завершился ближе к утру
Музыканты группы Йорш вышли на сцену далеко за полночь
Фото: Город55

Неделю назад в Омске прошел концерт, посвященный Дню молодежи. Для омичей выступили певицы Клава Кока и GUMA и группа Cream Soda.

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