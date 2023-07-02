Тысяча участников, сотни палаток и 40 групп. Под Омском прошел «Наш фестиваль»

Также для гостей фестиваля работала школа барабанов, где каждый желающий мог попробовать себя в игре на ударных инструментах. А можно было и просто попеть песни. Для влюбленных пар свои услуги предлагал загс от «Русского радио», в котором даже выдавали свидетельства о бракосочетании. Правда, ненастоящие.