Тысяча участников, сотни палаток и 40 групп. Под Омском прошел «Наш фестиваль»

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В минувшую пятницу и субботу в Кормиловском районе Омской области прошел музыкальный праздник «Наш фестиваль». В этом году фестиваль отметил свое трехлетие. Город55 побывал на мероприятии и расскажет, как все прошло.
«Здесь собралось около сорока групп с шести городов Сибири и Урала. Две сцены: центральная и сцена с музыкой тяжелого направления. На центральной сцене выступают основные гости фестиваля, а также специальный гость — группа „Йорш“. Из омских команд выступают как самые молодые, которых мы отобрали, так и ветераны сцены», — поделился с Городом55 организатор фестиваля Руслан Брущенко.
По словам организаторов, фестиваль в этом году собрал больше тысячи человек. В основном гости располагались в палаточном лагере на территории базы отдыха.
Помимо выступления музыкантов, для гостей работали развлекательные площадки.
«Много интерактивных площадок. Есть этническая площадка, где представлены музыкальные инструменты, йога, чайные проливы. Есть экстрим-площадка, школа барабанов, много фотозон, заплыв на резиновых куклах», — рассказал организатор фестиваля Руслан Брущенко.
На местном пруду прошел заплыв на резиновых секс-куклах, организованный сетью магазинов товаров для взрослых. Он собрал два десятка пловцов-любителей. Победитель смог забрать резиновую куклу домой.
Также для гостей фестиваля работала школа барабанов, где каждый желающий мог попробовать себя в игре на ударных инструментах. А можно было и просто попеть песни. Для влюбленных пар свои услуги предлагал загс от «Русского радио», в котором даже выдавали свидетельства о бракосочетании. Правда, ненастоящие.
Основное действо праздника развернулось у центральной сцены ближе к вечеру субботы. Перед зрителями выступили омские группы Street Monkeys и KDRR, а хедлайнером фестиваля стал московский панк-коллектив «Йорш»
Неделю назад в Омске прошел концерт, посвященный Дню молодежи. Для омичей выступили певицы Клава Кока и GUMA и группа Cream Soda.