Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Изображение материала

«Идет черный дым». После жалоб омичей в воздухе обнаружили выбросы

9 июля 2023, 06:08
Фото: 1MI
иллюстрация

В Кировском округе Омска обнаружили избыток сероводорода

В период жалоб действовал режим НМУ.

Региональное минприроды сообщает о выбросах. 9 июля в Кировском округе обнаружили избыток сероводорода в воздухе. В этот момент в Омске действовал режим неблагоприятных метеоусловий, период слабого ветра, когда вредные вещества плохо рассеиваются.

Наблюдения омичей подтверждают данные о выбросах. Жалобы на неприятный запах в группе «Дыши! Омск» появились вечером 8 июля и утром 9 числа. Жители Левобережья говорили о сероводороде, омичи из Нефтяников — о газе, а в центре витал химический «аромат». «Старый Кировск, улица Торговая. Идет черный дым с Нефтяников», — написал один из местных жителей.

Фото: Город55

Отметим, на 10 июля уровень загрязнения воздуха в регионе утром ожидается повышенный, днем — пониженный.

«Нечем дышать». В аномальную жару омичей сводят с ума бесконечные выбросы
Узнать подробнее
#Выбросы#Жалобы#Соцсети#Минприроды#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
682 млн на команду. Стало известно, сколько будут получать хоккеисты «Авангарда»
Вчера, 06:39
В Омске прошел фестиваль «Любинский. ART». Рассказываем и показываем, как это было
Сегодня, 06:53
Срочно. 12 часов ожидания в степи. Автобус с омичами сломался по пути в Киргизию
Сегодня, 04:59
Смена руководства. Кто возглавил МФЦ Омской области
Сегодня, 05:28
Проблемный дом в омском «Квартале романтиков» достроят спустя девять лет
Сегодня, 05:45