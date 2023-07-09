«Идет черный дым». После жалоб омичей в воздухе обнаружили выбросы

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Региональное минприроды сообщает о выбросах. 9 июля в Кировском округе обнаружили избыток сероводорода в воздухе. В этот момент в Омске действовал режим неблагоприятных метеоусловий, период слабого ветра, когда вредные вещества плохо рассеиваются.
Наблюдения омичей подтверждают данные о выбросах. Жалобы на неприятный запах в группе «Дыши! Омск» появились вечером 8 июля и утром 9 числа. Жители Левобережья говорили о сероводороде, омичи из Нефтяников — о газе, а в центре витал химический «аромат». «Старый Кировск, улица Торговая. Идет черный дым с Нефтяников», — написал один из местных жителей.
Отметим, на 10 июля уровень загрязнения воздуха в регионе утром ожидается повышенный, днем — пониженный.