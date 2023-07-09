«Идет черный дым». После жалоб омичей в воздухе обнаружили выбросы

Наблюдения омичей подтверждают данные о выбросах. Жалобы на неприятный запах в группе «Дыши! Омск» появились вечером 8 июля и утром 9 числа. Жители Левобережья говорили о сероводороде, омичи из Нефтяников — о газе, а в центре витал химический «аромат». «Старый Кировск, улица Торговая. Идет черный дым с Нефтяников», — написал один из местных жителей.