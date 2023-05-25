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Published Сегодня, 09:20

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Готов на 9%. На Левобережье Омска продают недостроенный торговый центр

25 мая 2023, 09:20
Фото: 1MI
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С марта прошлого года собственником объекта незавершенного строительства был индивидуальный предприниматель Сергей Баер.

В Омске выставили на продажу объект незавершенного строительства, расположенный на улице Бульвар Архитекторов, напротив «Меги». Готовность объекта составляет всего 9%, стройка застопорилась на этапе забивания свай.

На земельном участке с кадастровым номером 55:36:130127:982 площадью 12,6 тысяч кв. м разрешается возводить торговые центры и торговые комплексы. С 2016 года собственником объекта незавершенного строительства было общество с ограниченной ответственностью «Авто Плюс Омск». В марте 2022-го права перешли к индивидуальному предпринимателю Сергею Баеру.

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

По решению Арбитражного суда Омской области недостроенный объект у Баера изъяли. Теперь ищут нового владельца.

Стартовая цена за лот составляет 706,4 тысячи рублей. Заявки от потенциальных покупателей начнут принимать только завтра, 26 мая. Итоги торгов подведут 4 июля.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске не нашлось желающих арендовать участок на Бульваре Архитекторов. Размер ежегодной арендной платы составлял 8,8 млн рублей. И строить здесь тоже можно торговый центр.

Испугались конкуренции. В Омске оказалась невостребованной земля возле «Меги»
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#Юлия Истомина#Торговый центр#Недострой#Недвижимость#Бизнес#Земельный участок#Аукцион#Общество#Город#Новости#Омск
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