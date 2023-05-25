Готов на 9%. На Левобережье Омска продают недостроенный торговый центр

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В Омске выставили на продажу объект незавершенного строительства, расположенный на улице Бульвар Архитекторов, напротив «Меги». Готовность объекта составляет всего 9%, стройка застопорилась на этапе забивания свай.
На земельном участке с кадастровым номером 55:36:130127:982 площадью 12,6 тысяч кв. м разрешается возводить торговые центры и торговые комплексы. С 2016 года собственником объекта незавершенного строительства было общество с ограниченной ответственностью «Авто Плюс Омск». В марте 2022-го права перешли к индивидуальному предпринимателю Сергею Баеру.
По решению Арбитражного суда Омской области недостроенный объект у Баера изъяли. Теперь ищут нового владельца.
Стартовая цена за лот составляет 706,4 тысячи рублей. Заявки от потенциальных покупателей начнут принимать только завтра, 26 мая. Итоги торгов подведут 4 июля.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске не нашлось желающих арендовать участок на Бульваре Архитекторов. Размер ежегодной арендной платы составлял 8,8 млн рублей. И строить здесь тоже можно торговый центр.