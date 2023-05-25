Готов на 9%. На Левобережье Омска продают недостроенный торговый центр

На земельном участке с кадастровым номером 55:36:130127:982 площадью 12,6 тысяч кв. м разрешается возводить торговые центры и торговые комплексы. С 2016 года собственником объекта незавершенного строительства было общество с ограниченной ответственностью «Авто Плюс Омск». В марте 2022-го права перешли к индивидуальному предпринимателю Сергею Баеру.