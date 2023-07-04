В Омске придумали названия для двух новых скверов

В докладе главы округа Дмитрия Зярко, который есть в распоряжении Города55, речь идет о скверах по улице Федора Крылова (район площади Серова) и рядом с Храмом иконы Божией Матери «Скоропослушница» (Новая Московка). Первый из них предлагается назвать «сквером Федора Крылова», второй — «Семейным».