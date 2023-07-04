В Омске придумали названия для двух новых скверов

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
На этой неделе в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки — присвоение названий двум новым скверам в Ленинском административном округе.
В докладе главы округа Дмитрия Зярко, который есть в распоряжении Города55, речь идет о скверах по улице Федора Крылова (район площади Серова) и рядом с Храмом иконы Божией Матери «Скоропослушница» (Новая Московка). Первый из них предлагается назвать «сквером Федора Крылова», второй — «Семейным».
— Сквер расположен… в новом строящемся микрорайоне, где проживают в основном
молодые семьи, — объясняет докладчик. — Жители микрорайона с детьми проводят свободное время в сквере.
Комитету Горсовета предстоит определиться с рекомендациями по этому вопросу для всего созыва. Окончательное решение о названиях для скверов будет принято на ближайшем пленарном заседании. Можно предположить, что возражений у депутатов не возникнет.