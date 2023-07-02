Подрядчик справляется. Как в Омске создают сквер имени Казанника

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Градоначальник в своем телеграм-канале рассказал, как идет благоустройство сквера имени Алексея Ивановича Казанника. Территория появится на пересечении улиц Булатова, Герцена и Фрунзе. Проект реализуют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
На месте оборудуют парковку, новые фонари, скамейки, ротонду, проведут озеленение. Претензий к подрядчику у мэрии и прокуратуры нет.
Ранее мы сообщали о том, как идет капитальный ремонт гимназии №75: