Подрядчик справляется. Как в Омске создают сквер имени Казанника

Градоначальник в своем телеграм-канале рассказал, как идет благоустройство сквера имени Алексея Ивановича Казанника. Территория появится на пересечении улиц Булатова, Герцена и Фрунзе. Проект реализуют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».