Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Изображение материала

Подрядчик справляется. Как в Омске создают сквер имени Казанника

2 июля 2023, 11:29
Фото: 1MI
иллюстрация

Мэр Омска Шелест посетил благоустраиваемый сквер Казанника

Претензий к работе пока нет.

Градоначальник в своем телеграм-канале рассказал, как идет благоустройство сквера имени Алексея Ивановича Казанника. Территория появится на пересечении улиц Булатова, Герцена и Фрунзе. Проект реализуют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

На месте оборудуют парковку, новые фонари, скамейки, ротонду, проведут озеленение. Претензий к подрядчику у мэрии и прокуратуры нет.

Ранее мы сообщали о том, как идет капитальный ремонт гимназии №75:

Коммуникации и кровля. Как идет капремонт омской школы за 114 млн рублей
Узнать подробнее
#Благоустройство#Сквер#Мэрия Омска#Мэрия#Прокуратура#Общество#Город#Новости#Омск#Сергей шелест#Павел Попов
Подпишитесь
Пожар на Волгоградской, массовое отравление детей, новая транспортная схема в Омске
Сегодня, 09:34
Невыносимая жара и грозы. Омичей снова ждет странная погода
Сегодня, 06:25
«Химический ад». Омичи ощутили последствия режима «черного неба»
Сегодня, 04:40
Баттл оркестров и палящее солнце. Как проходит «Симфопарк-2023» в Омске
Сегодня, 11:13
«Это ад». Как омичи отреагировали на новую транспортную схему
Сегодня, 13:24
«Уберите ее от детей». В Омской области школьница жестоко избила девочку
Сегодня, 03:43