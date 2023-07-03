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В Омске возбудили дело по факту смерти 14-летнего мальчика, упавшего с многоэтажки

3 июля 2023, 07:52
Фото: Город55
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Трагедия произошла в начале июня на территории городка Нефтяников.

Как стало известно Городу55, в Омской области возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства). Следователи занимаются выяснением обстоятельств смерти 14-летнего мальчика.

Его тело нашли рано утро 4 июня рядом с домом 3/2 по улице Пригородная (Советский округ). По предварительной информации, ребенок упал с пожарного балкона, находящегося на девятом этаже жилого здания. Проверка по факту случившегося продолжается.

В паблике «Жесть Омска» знакомые сверстники мальчика рассказали, что он был в ночь с 3 на 4 июня в компании. Они выпили и отправились к другу за водой. На девятом этаже школьнику стало плохо. Он раскачался на стоявшем на балконе стуле и выпал в момент, когда два его приятеля шли наверх, написали свою версию подростки.

В комментариях также пользователи утверждают, что тело ребенка обнаружили утром жильцы дома. Именно очевидцы вызвали скорую и полицейских, а не компания школьников, с которыми находился в ту ночь мальчик.

В СУ СК РФ по Омской области проверяют несколько версий случившегося, в том числе и то, что подростка могли столкнуть.

Не выдержала сетка. В Омске четырехлетний мальчик выпал из окна дома с третьего этажа
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Дети#Смерть ребенка#Уголовное дело#Доведение до самоубийства
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