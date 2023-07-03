В Омске возбудили дело по факту смерти 14-летнего мальчика, упавшего с многоэтажки

В паблике «Жесть Омска» знакомые сверстники мальчика рассказали, что он был в ночь с 3 на 4 июня в компании. Они выпили и отправились к другу за водой. На девятом этаже школьнику стало плохо. Он раскачался на стоявшем на балконе стуле и выпал в момент, когда два его приятеля шли наверх, написали свою версию подростки.