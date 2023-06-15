Не выдержала сетка. В Омске четырехлетний мальчик выпал из окна дома с третьего этажа

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Несчастный случай произошел накануне, 14 июня, в многоэтажном доме на улице 4-й Поселковой. По информации регионального УМВД, взрослых в этот момент не было в квартире. Мальчик находился со своим старшим девятилетним братом.
Известно, что мать ненадолго вышла из дома, оставив сыновей одних. Ребенок играл рядом с окном и в какой-то момент облокотился на москитную сетку. Она не выдержала вес малыша и упала вместе с ним с третьего этажа.
Мальчика сразу же доставили в больницу. В данное время за ним наблюдают врачи. По факту случившегося полицейские запустили проверку, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Семьям с маленькими детьми советуют поставить на окна специальные фиксаторы, чтобы ребенок не смог их распахнуть.
Ранее Город55 писал о пятилетнем мальчике, который выпал из окна восьмого этажа и погиб. Известно, что он находился один дома.