В Омской области снизилась безработица и увеличилась занятость населения

Уровень занятости составил 59,9%, уровень безработицы — 4,2%. Отметим, месяц назад мы рассказывали о ситуации за февраль — апрель этого года. Тогда занятость населения была на 0,1% ниже, а безработица на 0,1% выше. Значит, можно говорить об улучшении показателей на рынке труда в Омской области.