В Омской области снизилась безработица и увеличилась занятость населения

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Омские статистики представили информацию о состоянии рынка труда в регионе за март — май 2023 года. Заранее поясним: под рабочей силой понимается трудоспособное население в возрасте от 15 лет и старше.
Численность рабочей силы за указанный период составляла 941 тысячу человек. Из них более 901 тысячи работали, остальные 40 тысяч находились в поисках.
Уровень занятости составил 59,9%, уровень безработицы — 4,2%. Отметим, месяц назад мы рассказывали о ситуации за февраль — апрель этого года. Тогда занятость населения была на 0,1% ниже, а безработица на 0,1% выше. Значит, можно говорить об улучшении показателей на рынке труда в Омской области.