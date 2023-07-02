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В Омской области снизилась безработица и увеличилась занятость населения

2 июля 2023, 07:19
Фото: 1MI
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40 тысяч жителей Омской области не имею работу

Официальные данные статистики.

Омские статистики представили информацию о состоянии рынка труда в регионе за март — май 2023 года. Заранее поясним: под рабочей силой понимается трудоспособное население в возрасте от 15 лет и старше.

Численность рабочей силы за указанный период составляла 941 тысячу человек. Из них более 901 тысячи работали, остальные 40 тысяч находились в поисках.

Уровень занятости составил 59,9%, уровень безработицы — 4,2%. Отметим, месяц назад мы рассказывали о ситуации за февраль — апрель этого года. Тогда занятость населения была на 0,1% ниже, а безработица на 0,1% выше. Значит, можно говорить об улучшении показателей на рынке труда в Омской области.

По щучьему веленью. Сколько безработных в Омской области
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#Статистика#Работа#Безработица#Занятость населения#Общество#Экономика#Омскстат#Новости#Омск#Омская область
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