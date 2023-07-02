Пробка у Крымского моста со стороны Краснодарского края выросла до 6,5 км

По состоянию на 8:00 2 июля, пробка у Крымского моста со стороны Краснодарского края увеличилась до 6,5 километров. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на главу Минтранса Крыма Николая Лукашенко. Время ожидания — три часа. А вот затора со стороны Крыма пока не наблюдается.