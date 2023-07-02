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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

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Пробка у Крымского моста со стороны Краснодарского края выросла до 6,5 км

2 июля 2023, 08:03
Фото: 1MI
иллюстрация
Некоторые стоят в пробке уже сутки.

По состоянию на 8:00 2 июля, пробка у Крымского моста со стороны Краснодарского края увеличилась до 6,5 километров. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на главу Минтранса Крыма Николая Лукашенко. Время ожидания — три часа. А вот затора со стороны Крыма пока не наблюдается.

Напомним, в очереди на Керченскую переправу стояли больше 300 большегрузов. Движение на мосту затруднено в обе стороны. Ситуация образовалась 1 июля. На месте людям помогают сотрудники аварийно-спасательного отряда Темрюкского района.

Проехать пытаются как рабочие, так и отдыхающие. К затору привели тщательные проверки на въезде и выезде. Ожидание досмотра доходит до пяти часов. Некоторые провели на мосту около суток, поясняет издание.

Вечером 1 июля Минтранс разместил памятку для водителей, просят следить за текущей обстановкой с помощью навигатора и информационных табло на дорогах, по возможности воздержаться от подъезда к мосту до нормализации ситуации.

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#Пробки#Общество#Новости#Крым#Крымский мост
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