В Омске готовятся к реорганизации детской и взрослой туберкулезных больниц

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В омском минздраве сообщили об объединении Клинического противотуберкулезного диспансера и Специализированной детской туберкулезной клинической больницы.
Завершить реогранизацию и присоединить детское медицинское заведение по улице Крыловская, д. 52 ко взрослому тубдиспансеру по адресу Целинная, д. 2 собираются до конца 2023 года. Средства на реорганизацию выделяет областной минздрав. В пресс-службе ведомства пояснили Городу55, что пока не знают, кто возглавит медучреждение после этого процесса.
Отметим, что сейчас в Клиническом противотуберкулезном диспансере должность главврача занимает Марина Татаринцева, детскую больницу с 2020 года возглавляет Елена Цыганкова.
Объединение двух фтизиатрических служб потребовалось для повышения эффективности оказания медицинской помощи.
«Маленькие жители региона смогут получать дополнительные виды медицинской помощи за счет лабораторной части и современного оборудования Клинического противотуберкулезного диспансера. Маршрутизация пациентов всех возрастов будет организована с соблюдением всех требованием санитарно-эпидемиологического законодательства», — уточнили в пресс-службе минздрава.