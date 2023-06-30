В Омске готовятся к реорганизации детской и взрослой туберкулезных больниц

Завершить реогранизацию и присоединить детское медицинское заведение по улице Крыловская, д. 52 ко взрослому тубдиспансеру по адресу Целинная, д. 2 собираются до конца 2023 года. Средства на реорганизацию выделяет областной минздрав. В пресс-службе ведомства пояснили Городу55, что пока не знают, кто возглавит медучреждение после этого процесса.