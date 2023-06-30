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В Омске готовятся к реорганизации детской и взрослой туберкулезных больниц

30 июня 2023, 07:08
Фото: 1MI
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Детское учреждение планируют присоединить ко взрослому до конца 2023 года.

В омском минздраве сообщили об объединении Клинического противотуберкулезного диспансера и Специализированной детской туберкулезной клинической больницы.

Завершить реогранизацию и присоединить детское медицинское заведение по улице Крыловская, д. 52 ко взрослому тубдиспансеру по адресу Целинная, д. 2 собираются до конца 2023 года. Средства на реорганизацию выделяет областной минздрав. В пресс-службе ведомства пояснили Городу55, что пока не знают, кто возглавит медучреждение после этого процесса.

Отметим, что сейчас в Клиническом противотуберкулезном диспансере должность главврача занимает Марина Татаринцева, детскую больницу с 2020 года возглавляет Елена Цыганкова.

Объединение двух фтизиатрических служб потребовалось для повышения эффективности оказания медицинской помощи.

«Маленькие жители региона смогут получать дополнительные виды медицинской помощи за счет лабораторной части и современного оборудования Клинического противотуберкулезного диспансера. Маршрутизация пациентов всех возрастов будет организована с соблюдением всех требованием санитарно-эпидемиологического законодательства», — уточнили в пресс-службе минздрава.
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#Юлия Истомина#Больница#Туберкулезный диспансер#Туберкулез#Реорганизация#Минздрав#Город#Медицина#Новости#Омск
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