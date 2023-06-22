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Детскую инфекционную больницу на 300 мест в Омске будут строить военные

22 июня 2023, 05:51
Фото: 1MI
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В Омске на Левобережье начали строить детскую инфекционную больницу на 300 мест

Возведение объекта должно было начаться в 2021 году.

В Омске начали строить детский инфекционный центр на 300 мест. Больница появится на улице Перелета, 9. Общая площадь стационара составит 33 тысячи квадратных метра. Возводить центр будет военно-строительная компания. Подробности сегодня, 22 июня, рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Строить будем около 3 лет. Планируется, что своих первых пациентов стационар примет в 2027 году, но уже сейчас нужно думать о кадровом обеспечение. Поставил задачу региональному минздраву начать взаимодействовать с нашим медицинским вузом, чтобы подобрать персонал, в том числе используя механизм целевого набора», — сообщил Хоценко.

В 2019 году Омская область подала документы на строительство инфекционного стационара в Минздрав РФ. Четыре года назад стоимость объекта составляла 4 млрд. 629 млн рублей. Изначально, как отмечали в региональном правительстве, больницу планировали начать строить в 2021 году.

Власти Омской области планируют построить детский стационар за 5 млрд рублей
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#Больница#Детская больница#Медицина#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Стационары#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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