Детскую инфекционную больницу на 300 мест в Омске будут строить военные

В 2019 году Омская область подала документы на строительство инфекционного стационара в Минздрав РФ. Четыре года назад стоимость объекта составляла 4 млрд. 629 млн рублей. Изначально, как отмечали в региональном правительстве, больницу планировали начать строить в 2021 году.