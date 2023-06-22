Детскую инфекционную больницу на 300 мест в Омске будут строить военные

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
В Омске начали строить детский инфекционный центр на 300 мест. Больница появится на улице Перелета, 9. Общая площадь стационара составит 33 тысячи квадратных метра. Возводить центр будет военно-строительная компания. Подробности сегодня, 22 июня, рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Строить будем около 3 лет. Планируется, что своих первых пациентов стационар примет в 2027 году, но уже сейчас нужно думать о кадровом обеспечение. Поставил задачу региональному минздраву начать взаимодействовать с нашим медицинским вузом, чтобы подобрать персонал, в том числе используя механизм целевого набора», — сообщил Хоценко.
В 2019 году Омская область подала документы на строительство инфекционного стационара в Минздрав РФ. Четыре года назад стоимость объекта составляла 4 млрд. 629 млн рублей. Изначально, как отмечали в региональном правительстве, больницу планировали начать строить в 2021 году.