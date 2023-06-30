Поваленные деревья, сгнивший забор. Омичи пожаловались на состояние кладбища

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В паблике «Подслушано в Больших Уках» появилась жалоба на состояние кладбища на территории Большеуковского района. Одна из местных жительниц рассказала о беспорядке, который обнаружила вчера, 29 июня, при посещении.
По наблюдениям женщины, на кладбище очень много упавших деревьев. По всей видимости, из-за урагана, бушевавшего в регионе несколько дней. Но это еще не все.
«Повреждены оградки. Сгнил и завалился забор в конце кладбища! Могут смело заходить животные. Хотелось бы обратить внимание администрации на данную проблему», — сказано в посте.
Сегодня в комментариях женщине ответил глава Большеуковского района Сергей Казначеев. По его информации, все недочеты специалисты устранят в понедельник, 3 июля. Будет отремонтирована изгородь и убраны поваленные деревья. Позже чиновник пообещал рассказать о выполненных работах.
Казначеев добавил, на организацию и содержание мест захоронения на этот год было выделено 88,3 тыс рублей.