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Поваленные деревья, сгнивший забор. Омичи пожаловались на состояние кладбища

30 июня 2023, 12:16
Фото: Город55
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В Омской области жители села Большие Уки пожаловались на состояние кладбища

Глава муниципального района отреагировал на жалобу.

В паблике «Подслушано в Больших Уках» появилась жалоба на состояние кладбища на территории Большеуковского района. Одна из местных жительниц рассказала о беспорядке, который обнаружила вчера, 29 июня, при посещении.

По наблюдениям женщины, на кладбище очень много упавших деревьев. По всей видимости, из-за урагана, бушевавшего в регионе несколько дней. Но это еще не все.

«Повреждены оградки. Сгнил и завалился забор в конце кладбища! Могут смело заходить животные. Хотелось бы обратить внимание администрации на данную проблему», — сказано в посте.
Фото: «Подслушано в Больших Уках»

Сегодня в комментариях женщине ответил глава Большеуковского района Сергей Казначеев. По его информации, все недочеты специалисты устранят в понедельник, 3 июля. Будет отремонтирована изгородь и убраны поваленные деревья. Позже чиновник пообещал рассказать о выполненных работах.

Казначеев добавил, на организацию и содержание мест захоронения на этот год было выделено 88,3 тыс рублей.

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#Алина Ясинская#Общество#Жалобы#Омская область#Новости#Кладбище#Сергей Казначеев
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