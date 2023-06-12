Ничего святого. В Омске вандалы разрушили памятники на мусульманском кладбище

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В паблике «Омск ВК» появилась информация об очередном вандалистском акте. На этот раз дебоширы посетили старое мусульманское кладбище, расположенное рядом с селом Усть-Заостровка.
Неизвестные повалили и разрушили сразу несколько памятников. Было вырвано три оградки, которые позже пришедшие на кладбище нашли за территорией. Одну получилось вернуть на место, но с трудом, поделился автор поста.
«Насколько нужно быть больным человеком, чтобы вытворять такое?! Куда обратиться по данной ситуации, я не знаю», — написала девушка.
Судя по всему, вандалы постарались на славу, так как разбили к тому же и кирпичные кладки с табличками на могилах. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по факту случившегося полицейские запустили проверку.