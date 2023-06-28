Капот всмятку. В аварии с грузовиками в центре Омска пострадали два молодых парня

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Сегодня утром, 28 июня, в черте города произошла авария с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 11:20. В пресс-службе полиции рассказали подробности инцидента.
По данным УМВД, ДТП случилось на перекрестке улиц Иртышская Набережная и Рождественского. Водитель грузовика TATA, мужчина 1983 года рождения, не справился с управлением и врезался в стоявший автомобиль ЗИЛ. В этот момент за рулем второй машины находился мужчина 1960 года рождения.
В аварии пострадали два пассажира TATA — 16-летний подросток и 20-летний парень. Им оказана медпомощь. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее Город55 писал об аварии на трассе Тюмень-Омск, в которой пострадали 34-летняя женщина и 9-летняя девочка. Как выяснили полицейские, все началось с того, что водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию и врезался в другую фуру.