Капот всмятку. В аварии с грузовиками в центре Омска пострадали два молодых парня

По данным УМВД, ДТП случилось на перекрестке улиц Иртышская Набережная и Рождественского. Водитель грузовика TATA, мужчина 1983 года рождения, не справился с управлением и врезался в стоявший автомобиль ЗИЛ. В этот момент за рулем второй машины находился мужчина 1960 года рождения.