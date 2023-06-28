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Капот всмятку. В аварии с грузовиками в центре Омска пострадали два молодых парня

28 июня 2023, 09:12
Фото: Город55
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В Омске два молодых парня пострадали в жесткой аварии грузовиков

Один из автомобилей въехал в стоявшую впереди машину.

Сегодня утром, 28 июня, в черте города произошла авария с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 11:20. В пресс-службе полиции рассказали подробности инцидента.

По данным УМВД, ДТП случилось на перекрестке улиц Иртышская Набережная и Рождественского. Водитель грузовика TATA, мужчина 1983 года рождения, не справился с управлением и врезался в стоявший автомобиль ЗИЛ. В этот момент за рулем второй машины находился мужчина 1960 года рождения.

Фото: УМВД РФ по Омской области

В аварии пострадали два пассажира TATA — 16-летний подросток и 20-летний парень. Им оказана медпомощь. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее Город55 писал об аварии на трассе Тюмень-Омск, в которой пострадали 34-летняя женщина и 9-летняя девочка. Как выяснили полицейские, все началось с того, что водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию и врезался в другую фуру.

На трассе Тюмень-Омск в ДТП с грузовиками пострадала молодая семья
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#Алина Ясинская#Омск#Новости#Происшествия#Дети#Авария с пострадавшими#Авария#ДТП
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