Затраты на снос. За демонтаж аварийной двухэтажки в Омске заплатят более 2 млн рублей

Напомним, что в начале июня УДХБ после нескольких неудачных попыток удалось найти компанию для сноса аварийного дома в Октябрьском округе. Контракт на сумму 524,2 тысячи рублей, что в 8,3 раза меньше начальной цены, заключили с ООО «Аэробус». Уклонились от подписания контракта ООО «Инком» (фирма попала из-за этого в реестр недобросовестных поставщиков), а также индивидуальные предприниматели — Хачатур Хлгатян и Владимир Возникевич.