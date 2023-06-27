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Затраты на снос. За демонтаж аварийной двухэтажки в Омске заплатят более 2 млн рублей

27 июня 2023, 05:16
Фото: 1MI
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На снос аварийного двухэтажного дома в Ленинском округе Омска выделили 2 млн рублей

Дом по адресу 1-й Тепловозный переулок, 2 признали аварийным в 2013 году.

Омское УДХБ ищет подрядчика, который займется сносом двухэтажного дома в Ленинском округе по улице 1-й Тепловозный переулок, 2. Его признали аварийным в мае 2013 года. За демонтажные работы готовы заплатить 2,145 млн рублей (это начальная, максимальная цена).

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

На снос двухэтажки, построенной еще в 1960 году, будет 90 рабочих дней с даты передачи «Управлением дорожного хозяйства и благоустройства» проекта организации работ по сносу. Его, кстати, разработало ООО «ЕвроПроект» из Нижнего Новгорода.

Демонтировать двухэтажный аварийный дом будут комбинированным способом: так как возле здания со стороны дворового и торцевого фасадов проходят надземные магистральные трубы теплоснабжения, часть здания придется сносить ручным способом.

Фото: Скриншот проектной документации по сносу жилого дома

По условиям контракта все строительные отходы нужно будет отвезти на ближайший полигон ТБО в Ленинском округе. Исполнителя работ по сносу выберут уже 29 июня.

Напомним, что в начале июня УДХБ после нескольких неудачных попыток удалось найти компанию для сноса аварийного дома в Октябрьском округе. Контракт на сумму 524,2 тысячи рублей, что в 8,3 раза меньше начальной цены, заключили с ООО «Аэробус». Уклонились от подписания контракта ООО «Инком» (фирма попала из-за этого в реестр недобросовестных поставщиков), а также индивидуальные предприниматели — Хачатур Хлгатян и Владимир Возникевич.

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#Юлия Истомина#Снос дома#Аварийное жилье#УДХБ#Торги#Подрядчик#Общество#Город#Новости#Омск
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