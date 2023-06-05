С четвертой попытки. Аварийный дом в Камерном переулке снесет омская компания

Для фирмы работы по сносу каких-либо зданий — не в новинку. В 2023 году «Аэробус» уже заключил контракт на демонтаж многоквартирного дома в поселке Атымья Свердловской области за 297 тысяч рублей, снос многоквартирных домов в поселке Афипском Краснодарского края за 1,48 млн рублей, а также демонтаж многоквартирного дома на станции Замчалово в Ростовской области за 581 тысячу.