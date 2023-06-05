С четвертой попытки. Аварийный дом в Камерном переулке снесет омская компания

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» после трех неудачных попыток все-таки нашло подрядчика для сноса аварийного двухэтажного дома по Камерному переулку. Контракт заключили с зарегистрированным в Омске обществом с ограниченной ответственностью «Аэробус».
Работы по демонтажу здания обойдутся в 524 276,27 рублей, что в 8,3 раза меньше начальной цены. Единственным учредителем и директором «Аэробуса» является Надежда Шестакова.
Для фирмы работы по сносу каких-либо зданий — не в новинку. В 2023 году «Аэробус» уже заключил контракт на демонтаж многоквартирного дома в поселке Атымья Свердловской области за 297 тысяч рублей, снос многоквартирных домов в поселке Афипском Краснодарского края за 1,48 млн рублей, а также демонтаж многоквартирного дома на станции Замчалово в Ростовской области за 581 тысячу.
Напомним, что итоги торгов должны были подвести в прошлом месяце, но три компании, предложившие наименьшую цену, уклонились от подписания контракта. Первым было ООО «Инком», которое снизило начальную цену в 12 раз до 357 тысяч рублей. Вовремя подписать контракт фирма не смогла из-за неработающей электронной подписи. После этого «Инком» на два года внесли в реестр недобросовестных поставщиков.
С участниками закупки с порядковыми номерами № 2 и № 3 тоже не удалось заключить контракт. Речь об индивидуальном предпринимателе Хачатуре Хлгатяне, который предлагал цену в 408 тысяч, и индивидуальном предпринимателе Владимире Возникевиче с ценой в 458 тысяч рублей.
Четвертная попытка для УДХБ успешная. Подписанный контракт разместили на портале госзакупок 5 июня. Теперь у фирмы «Аэробус» будет 90 рабочих дней на снос аварийного дома в Октябрьском округе.