Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
По данным Обь-Иртышского УГМС, прошлой ночью, 22 июня, температура воздуха в регионе опускалась до +2… +9 градусов. Холоднее всего было в Усть-Ишимском районе, где фиксировали понижение до -2 в травостое.
«Холодно, мрачно, сыро…», — оценили погоду в Омской области синоптики.
По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, в выходные регион накроет циклон. С его приходом местные жители почувствуют холодный воздух Арктики, но к концу недели ожидается небольшое потепление.
В ближайшие дни сохранится облачная погода, в отдельных районах области возможен дождь. В воскресенье, 25 июня, будут слышны раскаты грома. Днем потеплеет до +19… +24 градусов, но в северных районах может быть только +14. Ночью при этом прогнозируются в приземное слое заморозки до 0… -5 градусов.
В начале следующей рабочей недели омичам также нужно не забывать зонтики. С очередным циклоном в регион вернутся дожди, не исключено появление порывистого ветра.