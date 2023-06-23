В ближайшие дни сохранится облачная погода, в отдельных районах области возможен дождь. В воскресенье, 25 июня, будут слышны раскаты грома. Днем потеплеет до +19… +24 градусов, но в северных районах может быть только +14. Ночью при этом прогнозируются в приземное слое заморозки до 0… -5 градусов.