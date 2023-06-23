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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

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Несется воздух с Арктики. Синоптики рассказали, когда в Омскую область вернется тепло

23 июня 2023, 14:27
Фото: Город55
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Синоптики рассказали, когда в Омскую область вернется тепло

Оно будет непродолжительным и сменится очередным холодным циклоном.

По данным Обь-Иртышского УГМС, прошлой ночью, 22 июня, температура воздуха в регионе опускалась до +2… +9 градусов. Холоднее всего было в Усть-Ишимском районе, где фиксировали понижение до -2 в травостое.

«Холодно, мрачно, сыро…», — оценили погоду в Омской области синоптики.

По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, в выходные регион накроет циклон. С его приходом местные жители почувствуют холодный воздух Арктики, но к концу недели ожидается небольшое потепление.

В ближайшие дни сохранится облачная погода, в отдельных районах области возможен дождь. В воскресенье, 25 июня, будут слышны раскаты грома. Днем потеплеет до +19… +24 градусов, но в северных районах может быть только +14. Ночью при этом прогнозируются в приземное слое заморозки до 0… -5 градусов.

В начале следующей рабочей недели омичам также нужно не забывать зонтики. С очередным циклоном в регион вернутся дожди, не исключено появление порывистого ветра.

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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Омск#Общество#Погода#Погода в Омске#Погода на выходных#Дождь#Ветер#Обь-Иртышское УГМС
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