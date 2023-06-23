Прихватите зонты. В Омске на День молодежи пройдет дождь, а воздух прогреется до +19

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В День молодежи, 24 июня, по информации Обь-Иртышского УГМС в Омской области местами ожидаются дожди. Ветер подует западный, северо-западный 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +2…+7°, днем воздух прогреется до +14…+19°.
В воскресенье, 25 июня, местами возможем кратковременный дождь. Ветер ночью переменных направлений 1-6 м/с, днем западной четверти 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью составит +4…+9°, днем +19…+24°, местами до +14°.
В понедельник, 26 июня, также ожидается дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с. Температура ночью +9…+14°, при прояснении до +4°, днем +20…+25°, местами до +15°.
В субботу и воскресенье возможны заморозки на почве до -5°. Ранее в администрации города предупредили омичей о возможных коммунальных авариях из-за непогоды.