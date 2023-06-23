Прихватите зонты. В Омске на День молодежи пройдет дождь, а воздух прогреется до +19

В понедельник, 26 июня, также ожидается дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с. Температура ночью +9…+14°, при прояснении до +4°, днем +20…+25°, местами до +15°.