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Прихватите зонты. В Омске на День молодежи пройдет дождь, а воздух прогреется до +19

23 июня 2023, 08:42
Фото: 1MI
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В Омске на День молодежи будет дождливая, но теплая погода

В субботу и воскресенье возможны заморозки на почве до -5°.

В День молодежи, 24 июня, по информации Обь-Иртышского УГМС в Омской области местами ожидаются дожди. Ветер подует западный, северо-западный 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +2…+7°, днем воздух прогреется до +14…+19°.

В воскресенье, 25 июня, местами возможем кратковременный дождь. Ветер ночью переменных направлений 1-6 м/с, днем западной четверти 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью составит +4…+9°, днем +19…+24°, местами до +14°.

В понедельник, 26 июня, также ожидается дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с. Температура ночью +9…+14°, при прояснении до +4°, днем +20…+25°, местами до +15°.

В субботу и воскресенье возможны заморозки на почве до -5°. Ранее в администрации города предупредили омичей о возможных коммунальных авариях из-за непогоды.

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#Евгений Игишев#Погода#Дождь#День молодежи#Город#Омск#Омская область
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