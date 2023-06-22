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В декабре 2022 года Минпросвещения утвердило программу школьного образования, в которой в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) будут изучать начальную военную подготовку. Тестировать курс НВП начали с 1 января 2023 года, а уже 1 сентября предмет станет полноценной частью учебной программы.
Начальную военную подготовку уже преподавали в школах в советское время. С 1918 по 1947 годы военная подготовка осуществлялась в специальных учебных пунктах для людей от 15 до 20 лет. После освоения 96-часовой программы их зачисляли в военный резерв.
С 1967 по 1991 годы для учащихся старших классов средних школ и профессиональных училищ возобновили военную подготовку. Обязательные уроки посещали как девочки, так и мальчики. Очередное возвращение НВП в школьную программу произойдет с 1 сентября 2023 года.
Занятия по НВП у старшеклассников будут как теоретическими, так и практическими. Перечень тем начальной военной подготовки обозначили в Минпросвещения. В рамках курса школьники будут изучать:
В пресс-службе минобразования Омской области рассказали, что начальную военную подготовку будут изучать в 10 классе в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», соответственно и преподавать курс будут учителя ОБЖ.
«Обучающиеся изучают на уровне среднего общего образования основы обороны государства и воинской службы, правовые основы военной службы, элементы начальной военной подготовки: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан, права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевую, огневую и тактическую подготовки», — уточнили в пресс-службе минобра.
Практические военные навыки формируют у юношей, которые не имеют освобождения по состоянию здоровья, во время учебных сборов в 10 классе. Отводится на учебные сборы продолжительностью 35 часов пять дней. Местом проведения сборов служат образовательные организации, но если есть возможность, школьники выезжают и в воинские части Омской области.
Те юноши, что допущены к учебным сборам и не приняли в них участие по уважительным причинам, изучают теоретические материалы и сдают зачет.
В Омской области, кстати, работает учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», который специализируется на проведении учебных сборов и военно-патриотических смен. В 2022/2023 учебном году состоялись 15 смен, во время которых учебные сборы прошли 3750 омских школьников. Планы на новый учебный год в минобре пока не озвучили.
Добавим, что в Минпросвещения задумались о переименовании школьного предмета ОБЖ. Он может получить название «Основы безопасности и защита Родины».
«У нас есть предмет „Основы безопасности жизнедеятельности“ … этот предмет включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире… Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать», — цитирует слова министра просвещения Сергея Кравцова «РИА Новости».