«У нас есть предмет „Основы безопасности жизнедеятельности“ … этот предмет включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире… Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать», — цитирует слова министра просвещения Сергея Кравцова «РИА Новости».