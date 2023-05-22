Сотрудник освобождается от работы на время прохождения военных сборов и в указанные в повестке дни подготовки. За работником при этом сохраняется место работы и средняя зарплата. В табель учета рабочего времени этот период вносится как исполнение государственных обязанностей. У работодателя есть возможность возместить расходы, которые он понес из-за выплаты зарплаты призванному на сборы сотруднику. Компенсация происходит за счет средств федерального бюджета.