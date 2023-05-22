Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
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Updated Сегодня, 12:51
Почти две недели назад Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы в 2023 году. В силу документ вступил 10 мая. Юрист SuperJob Александр Южалин объяснил, на кого распространяется действие указа и что стоит предпринять омским работодателям.
Основная цель военных сборов — это оценка уровня боевой готовности запасников, поддержание у них необходимых навыков, и обучение необходимым военным навыкам. В зону спецоперации участников военных сборов не планируют отправлять.
Призывают на военные сборы тех, кто пребывает в запасе (у кого уже есть опыт срочной военной службы), и студентов вузов, которые обучаются по программам военной подготовки.
Согласно статье 55 федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, на военные сборы не призывают:
Указы о призыве на военные сборы издаются каждый год. Часть пунктов указа засекречена, скорее всего, в них содержится информация о сроках проведения военных сборов и численности людей, которых планируют охватить военными сборами.
Омичей на военные сборы призывают военные комиссариаты. Сначала гражданам необходимо пройти медосвидетельствование. Заключительный этап — отправка призывников из военного комиссариата (пункта сбора) к месту проведения военных сборов.
Гражданам может прийти повестка о необходимости прийти в военкомат в назначенное время для сверки данных воинского учета, прохождения медосвидетельствования и отправки на сборы.
Максимальная продолжительность военных сборов составляет 2 месяца. При этом за все время пребывания человека в запасе общая длительность сборов не может превышать 12 месяцев.
Запасникам (здесь речь не идет о тех, кто находится в резерве) могут вручать повестки на сборы не чаще одного раза в три года.
Сотрудник освобождается от работы на время прохождения военных сборов и в указанные в повестке дни подготовки. За работником при этом сохраняется место работы и средняя зарплата. В табель учета рабочего времени этот период вносится как исполнение государственных обязанностей. У работодателя есть возможность возместить расходы, которые он понес из-за выплаты зарплаты призванному на сборы сотруднику. Компенсация происходит за счет средств федерального бюджета.
Для этого работодателю нужно обратиться в военкомат, захватив с собой следующие документы:
Как только сотрудник вернется с военных сборов, работодателю следует запросить у него выданную военкоматом справку о прохождении сборов. Именно она и подтверждает, что все это время работник отсутствовал по уважительной причине.