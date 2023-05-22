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«Вам повестка». Омичам подробно рассказали о призыве на военные сборы в 2023 году

22 мая 2023, 12:49
Фото: 1MI
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Указ о проведении военных сборов на территории России, подписанный президентом, вступил в силу 10 мая. Рассказываем, что он означает и кто попадает под его действие.

Почти две недели назад Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы в 2023 году. В силу документ вступил 10 мая. Юрист SuperJob Александр Южалин объяснил, на кого распространяется действие указа и что стоит предпринять омским работодателям.

Кого призывают на военные сборы в 2023 году

Основная цель военных сборов — это оценка уровня боевой готовности запасников, поддержание у них необходимых навыков, и обучение необходимым военным навыкам. В зону спецоперации участников военных сборов не планируют отправлять.

Призывают на военные сборы тех, кто пребывает в запасе (у кого уже есть опыт срочной военной службы), и студентов вузов, которые обучаются по программам военной подготовки.

Согласно статье 55 федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, на военные сборы не призывают:

  • женщин;
  • граждан, занятых на посевных и уборочных работах;
  • тех, кто имеет 3 и более несовершеннолетних детей;
  • граждан, имеющих основания для отсрочки от призыва на военную службу;
  • людей, которые находятся за пределами России;
  • уволенных с военной службы (в течение 2 лет со дня увольнения в запас) и др.
Сборы проводятся для оценки уровня боевой готовности запасников.Сборы проводятся для оценки уровня боевой готовности запасников.
Сборы проводятся для оценки уровня боевой готовности запасников.
Фото: 1MI

Как происходит призыв на военные сборы

Указы о призыве на военные сборы издаются каждый год. Часть пунктов указа засекречена, скорее всего, в них содержится информация о сроках проведения военных сборов и численности людей, которых планируют охватить военными сборами.

Омичей на военные сборы призывают военные комиссариаты. Сначала гражданам необходимо пройти медосвидетельствование. Заключительный этап — отправка призывников из военного комиссариата (пункта сбора) к месту проведения военных сборов.

Гражданам может прийти повестка о необходимости прийти в военкомат в назначенное время для сверки данных воинского учета, прохождения медосвидетельствования и отправки на сборы.

Сколько длятся военные сборы

Максимальная продолжительность военных сборов составляет 2 месяца. При этом за все время пребывания человека в запасе общая длительность сборов не может превышать 12 месяцев.

Запасникам (здесь речь не идет о тех, кто находится в резерве) могут вручать повестки на сборы не чаще одного раза в три года.

С собой стоит захватить основные документы, в том числе и военный билет.С собой стоит захватить основные документы, в том числе и военный билет.
С собой стоит захватить основные документы, в том числе и военный билет.
Фото: 1MI

Как действовать работодателям при военных сборах

Сотрудник освобождается от работы на время прохождения военных сборов и в указанные в повестке дни подготовки. За работником при этом сохраняется место работы и средняя зарплата. В табель учета рабочего времени этот период вносится как исполнение государственных обязанностей. У работодателя есть возможность возместить расходы, которые он понес из-за выплаты зарплаты призванному на сборы сотруднику. Компенсация происходит за счет средств федерального бюджета.

Для этого работодателю нужно обратиться в военкомат, захватив с собой следующие документы:

  • копию повестки о призыве на военные сборы;
  • расчет среднего заработка;
  • приказ об освобождении работника от работы на период военных сборов;
  • выписку из табеля учета рабочего времени;
  • расчетные листки;
  • документ о перечислении денежных средств на счет работника.

Как только сотрудник вернется с военных сборов, работодателю следует запросить у него выданную военкоматом справку о прохождении сборов. Именно она и подтверждает, что все это время работник отсутствовал по уважительной причине.

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#Юлия Истомина#Сборы#Военные#Призыв#Повестка#Военкомат#Указ#Военный билет#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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