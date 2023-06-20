Омские учителя и воспитатели рассказали о задержке зарплаты в одной из школ

По мнению коллектива учреждения, нужно сменить главного бухгалтера. У них на примете есть более компетентный и грамотный специалист, к которому у сотрудников есть доверие. Как сообщается в посте, высшее руководство игнорирует обращения подчиненных по этому поводу. Более того, директор школы не просто не реагирует, а препятствует назначению другого человека на должность, утверждают работники СОШ.