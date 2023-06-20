Омские учителя и воспитатели рассказали о задержке зарплаты в одной из школ

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В паблике «Омск ВК» появилась жалоба от коллектива средней общеобразовательной школы № 99. Учреждение находится в микрорайоне Московка-2, по улице Молодова, 12. По словам сотрудников, они вынуждены терпеть проблемы, возникающие при выдаче зарплаты, уже долгое время.
Положенные за труд выплаты либо приходят в неполном объеме, либо их задерживают. При этом сотрудникам школы и детского сада при ней не предоставляются расчетные листы. Если они их и получают, то документы выдаются с опозданием.
По мнению коллектива учреждения, нужно сменить главного бухгалтера. У них на примете есть более компетентный и грамотный специалист, к которому у сотрудников есть доверие. Как сообщается в посте, высшее руководство игнорирует обращения подчиненных по этому поводу. Более того, директор школы не просто не реагирует, а препятствует назначению другого человека на должность, утверждают работники СОШ.
В комментариях на пост отреагировали представители городской администрации. Они запросили информацию по возникшей проблеме у специалистов управлении финансов департамента образования. Мэрия пообещала дать подробный ответ в течение двух ближайших дней.
Ранее Город55 писал о задержке зарплаты строителям, которые занимаются проектом Красногорского гидроузла. Рабочие все еще ждут выплат за май.