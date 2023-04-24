Игорь Бабиков назначил себя директором старейшей книготорговой сети Омска

Напомним: Игорь Бабиков два года назад вышел на свободу по УДО (его осудили за мошенничество со вкладами «Промсвязьбанка»). «Омскметаллооптторгом» теперь руководит его старший сын, но и сам Бабиков не выходит из бизнеса.