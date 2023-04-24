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Игорь Бабиков назначил себя директором старейшей книготорговой сети Омска

24 апреля 2023, 04:07
Фото: 1MI
иллюстрация
Теперь бизнесмен лично руководит «Омским книготорговым домом», который купил в январе.

В открытом акционерном обществе «Омский книготорговый дом» сменился руководитель. С 21 апреля пост директора занимает Игорь Бабиков — совладелец и бывший гендиректор «Омскметаллооптторга», один из богатейших людей в Омской области.

В январе Город55 писал о том, что Бабиков купил сеть книжных магазинов «Омский книготорговый дом» за 42,8 млн рублей. Теперь он решил лично возглавить этот бизнес. Предыдущий директор, Татьяна Нагибина, руководила компанией больше четырех лет (с декабря 2018 года).

Напомним: Игорь Бабиков два года назад вышел на свободу по УДО (его осудили за мошенничество со вкладами «Промсвязьбанка»). «Омскметаллооптторгом» теперь руководит его старший сын, но и сам Бабиков не выходит из бизнеса.

 

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#Николай Эйхвальд#Книготорговый дом#Бизнес#Новости#Игорь Бабиков
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