Пилота сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 приговорили к 6 годам колонии

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
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Updated Сегодня, 11:47
В Московской области сегодня, 20 июня, вынесли приговор командиру самолета Superjet Денису Евдокимову. В 2019 году SSJ-100 под управлением Евдокимова совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево. Самолет загорелся. В результате трагедии 41 человек погиб, еще 10 пострадали. Пилота признали виновным в нарушении правил безопасности полетов.
Сам пилот своей вины не признает, сообщает издание «Новые известия». По словам командира воздушного судка, во-первых, самолет не отвечал нормам летной годности. Во-вторых, в лайнер ударила молния. Она вывела из строя электрическую систему дистанционного управления, а механической связи на самолете этой модификации нет.
Трагедия произошла 5 мая 2019 года. Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, а при приземлении загорелся.
Дениса Евдокимова приговорили к 6 годам лишения свободы.