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Пилота сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 приговорили к 6 годам колонии

20 июня 2023, 11:45
Фото: 1MI
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В результате трагедии 41 человек погиб, еще 10 пострадали.

В Московской области сегодня, 20 июня, вынесли приговор командиру самолета Superjet Денису Евдокимову. В 2019 году SSJ-100 под управлением Евдокимова совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево. Самолет загорелся. В результате трагедии 41 человек погиб, еще 10 пострадали. Пилота признали виновным в нарушении правил безопасности полетов.

Сам пилот своей вины не признает, сообщает издание «Новые известия». По словам командира воздушного судка, во-первых, самолет не отвечал нормам летной годности. Во-вторых, в лайнер ударила молния. Она вывела из строя электрическую систему дистанционного управления, а механической связи на самолете этой модификации нет.

Трагедия произошла 5 мая 2019 года. Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, а при приземлении загорелся.

Дениса Евдокимова приговорили к 6 годам лишения свободы.

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#Евгений Игишев#Самолет#Авиакатастрофа#Суд#Уголовное дело#Происшествия#Москва#Аэропорт Шереметьево#Приговор
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