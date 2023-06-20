Пилота сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 приговорили к 6 годам колонии

Сам пилот своей вины не признает, сообщает издание «Новые известия». По словам командира воздушного судка, во-первых, самолет не отвечал нормам летной годности. Во-вторых, в лайнер ударила молния. Она вывела из строя электрическую систему дистанционного управления, а механической связи на самолете этой модификации нет.