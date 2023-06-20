Омский судоремонтный завод поручился за «Иртышское пароходство» перед банком

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Общество с ограниченной ответственностью «Омский судоремонтно-судостроительный завод» стало поручителем в кредитной сделке между публичным акционерным обществом «Иртышское речное пароходство» и Сбербанком. Город55 уже писал о том, что пароходству открыли кредитную линию на 350 млн рублей — и «Омский ССРЗ» не остался в стороне.
«Поручитель (ООО „Омский ССРЗ“) обязуется, — говорится в одном из официальных документов, — отвечать перед Банком (ПАО Сбербанк) за исполнение Должником (ПАО „ИРП“) всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей, заключенному между Банком и Должником».
Известно, что цель займа — «пополнение оборотных средств». Вернуть деньги нужно будет до 16 февраля 2024 года, выдаются они под 9,83% годовых.
Стоит отметить, что «Омский ССРЗ» до 2015 года был структурным подразделением «Иртышского пароходства». Сейчас обе фирмы находятся под управлением ООО «Межрегионфлот».