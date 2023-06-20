Омский судоремонтный завод поручился за «Иртышское пароходство» перед банком

Общество с ограниченной ответственностью «Омский судоремонтно-судостроительный завод» стало поручителем в кредитной сделке между публичным акционерным обществом «Иртышское речное пароходство» и Сбербанком. Город55 уже писал о том, что пароходству открыли кредитную линию на 350 млн рублей — и «Омский ССРЗ» не остался в стороне.