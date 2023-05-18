Омское «Иртышское пароходство» оформило кредит на 350 млн рублей

Публичное акционерное общество «Иртышское пароходство» заключило договор со Сбербанком об открытии новой кредитной линии. Согласно этому документу, кредитный лимит составляет 350 млн рублей, официальная цель займа — «пополнение оборотных средств». Вернуть деньги нужно будет до 16 февраля 2024 года, выдаются они под 9,83% годовых.