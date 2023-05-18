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Омское «Иртышское пароходство» оформило кредит на 350 млн рублей

18 мая 2023, 04:00
Фото: 1MI
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Заем предоставляет Сбербанк под 9,8% годовых.

Публичное акционерное общество «Иртышское пароходство» заключило договор со Сбербанком об открытии новой кредитной линии. Согласно этому документу, кредитный лимит составляет 350 млн рублей, официальная цель займа — «пополнение оборотных средств». Вернуть деньги нужно будет до 16 февраля 2024 года, выдаются они под 9,83% годовых.

«Иртышское пароходство» занимается речными перевозками грузов. Основные владельцы его уставного капитала — Ахтям Мухутдинов (66,45%), ООО «Сергинский речной порт» (18,54%), ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» (8,14%).

Кстати, на прошлой неделе стало известно, что общество направляет 370 млн рублей на выплату дивидендов своим акционерам. Примерно 260 млн должен получить Мухутдинов, которому принадлежат больше 70% акций.

 

«Иртышское пароходство» направило 370 млн рублей на выплату дивидендов акционерам
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Иртышское пароходство#Новости
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