Омича Илью Бубнова назначили первым заместителем министра молодежной политики ДНР

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Омича Илью Бубнову назначили на должность первого заместителя министра молодежной политики Донецкой Народной Республики. Советующий указ 19 июня подписал глава региона Денис Пушилин.
Илья Бубнов в июне 2022 года получил должность заместителя министра молодежи, спорта и туризма ДНР. До назначения он руководил штабом Омского регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
Вчера стало известно о ряде назначений в правительстве Омской области. Должности получили Олег Заремба, Анастасия Терпугова, Анна Марухина, Евгений Романин и Андрей Шпиленко.