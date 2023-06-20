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Омича Илью Бубнова назначили первым заместителем министра молодежной политики ДНР

20 июня 2023, 10:50
Фото: 1MI
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С июня прошлого года Бубнов проработал на должности обычного заместителя.

Омича Илью Бубнову назначили на должность первого заместителя министра молодежной политики Донецкой Народной Республики. Советующий указ 19 июня подписал глава региона Денис Пушилин.

Илья Бубнов в июне 2022 года получил должность заместителя министра молодежи, спорта и туризма ДНР. До назначения он руководил штабом Омского регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Вчера стало известно о ряде назначений в правительстве Омской области. Должности получили Олег Заремба, Анастасия Терпугова, Анна Марухина, Евгений Романин и Андрей Шпиленко.

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#Евгений Игишев#Политика#Илья Бубнов#ДНР#Министерство#Общество#Омск#Омская область
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