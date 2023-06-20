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Крик и плач в трубке. Омская пенсионерка в страхе за дочь отдала мошенникам 600 тысяч

20 июня 2023, 10:17
Фото: Город55
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Омская пенсионерка в страхе за дочь отдала мошенникам 600 тысяч

При этом больше половины этой суммы женщина попросила в долг у соседки.

Полицейские рассказали об очередной афере, которую удалось провернуть мошенникам. Мишенью на этот раз они выбрали 83-летнюю жительницу Левобережья, которая, испугавшись за дочь, без вопросов передала злоумышленникам крупную сумму средств.

По данным пресс-центра регионального УМВД, неизвестные позвонили женщине около полуночи на домашний телефон. В трубке она услышала крик и плач. Как показалось пенсионерке, с ней связалась дочь, которая якобы сбила человека на машине.

Потом раздался мужской голос, собеседник представился следователем. Женщине рассказали, что ее дочь получила серьезные травмы — перелом ребер, повреждение легкого. «Следователь» заявил, что ей необходимо поставить два дорогостоящих укола, иначе пострадавшая скончается.

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Видео: Город55

Сначала пожилая омичка передала курьеру 200 тыс рублей, чтобы ее дочь не привлекли к уголовной ответственности, а после еще 400 тыс рублей для покупки лекарства. На препарат женщина заняла у соседки, выяснили полицейские.

Пенсионерка поняла, что ее обманули спустя время, когда позвонила дочери. По факту мошенничества сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 159 УК РФ). За это преступление положено лишение свободы на пять лет.

Ранее Город55 писал о другой омской пенсионерке, которая чуть не передала в руки мошенников 800 тыс рублей. Женщина пыталась продать дачный участок, опубликовав объявление в интернете.

Пожилая омичка решила продать дачный участок и чуть не лишилась 800 тысяч рублей
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#Алина Ясинская#Полиция#Уголовное дело#Мошенники#Телефонные мошенники#Пенсионеры#Пенсионерка#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Видео
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