Крик и плач в трубке. Омская пенсионерка в страхе за дочь отдала мошенникам 600 тысяч

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Полицейские рассказали об очередной афере, которую удалось провернуть мошенникам. Мишенью на этот раз они выбрали 83-летнюю жительницу Левобережья, которая, испугавшись за дочь, без вопросов передала злоумышленникам крупную сумму средств.
По данным пресс-центра регионального УМВД, неизвестные позвонили женщине около полуночи на домашний телефон. В трубке она услышала крик и плач. Как показалось пенсионерке, с ней связалась дочь, которая якобы сбила человека на машине.
Потом раздался мужской голос, собеседник представился следователем. Женщине рассказали, что ее дочь получила серьезные травмы — перелом ребер, повреждение легкого. «Следователь» заявил, что ей необходимо поставить два дорогостоящих укола, иначе пострадавшая скончается.
Сначала пожилая омичка передала курьеру 200 тыс рублей, чтобы ее дочь не привлекли к уголовной ответственности, а после еще 400 тыс рублей для покупки лекарства. На препарат женщина заняла у соседки, выяснили полицейские.
Пенсионерка поняла, что ее обманули спустя время, когда позвонила дочери. По факту мошенничества сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 159 УК РФ). За это преступление положено лишение свободы на пять лет.
Ранее Город55 писал о другой омской пенсионерке, которая чуть не передала в руки мошенников 800 тыс рублей. Женщина пыталась продать дачный участок, опубликовав объявление в интернете.