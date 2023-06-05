Омский бизнесмен Шкуренко закрыл свою компанию по торговле ягодами

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Омский предприниматель Виктор Шкуренко закрыл компанию «Дикороспром», занимавшуюся сбором и заготовкой дикорастущих плодов и ягод. Организацию ликвидировали 2 июня 2023 года. Совладельцем компании является Дмитрий Пимонов.
Компания по итогам 2021 года показал убытки в 13,6 млн рублей. Организованный Пимоновым сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив «Дикороспром» был убыточным на протяжении двух лет. Компанию признали банкротом. Были ликвидированы сразу нескольких юрлиц, которые торговали продукцией «Дикороспрома».
Ранее Город55 сообщал, что компания «Проксима» Виктора Шкуренко увеличила выручку почти на 2 млрд рублей. Фирма занимается оптовой неспециализированной торговлей.