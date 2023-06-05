Омский бизнесмен Шкуренко закрыл свою компанию по торговле ягодами

Компания по итогам 2021 года показал убытки в 13,6 млн рублей. Организованный Пимоновым сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив «Дикороспром» был убыточным на протяжении двух лет. Компанию признали банкротом. Были ликвидированы сразу нескольких юрлиц, которые торговали продукцией «Дикороспрома».