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Сел пьяным за руль. В Омской области мужчина и двое детей после ДТП попали в больницу

18 июня 2023, 14:23
Фото: Пресс-служба Омской полиции

В Омской области мужчина и двое детей серьезно пострадали, перевернувшись на машине

Авария произошла 18 июня на полевой дороге Называевск-Исилькуль.

В воскресенье, 18 июня, в 18.30 часов в отделение полиции по Исилькульскому району сотрудники медучреждения сообщили о ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, днем около 15.30 часов 29-летний мужчина за рулем автомобиля «Хендай», проезжая по полевой дороге Называевск-Исилькуль, не справился с управлением. В итоге автомобиль опрокинулся.

Тяжелые травмы получили сам водитель и двое мальчиков 2009 и 2013 года рождения. Пострадавших доставили в больницу.

Оказалось, что мужчина во время поездки находился в состоянии алкогольного опьянения: содержание алкоголя в крови по показаниям алкотектора составило 0,770 мг/л.

Мужчина уже не первый раз садится пьяным за рульМужчина уже не первый раз садится пьяным за руль
Мужчина уже не первый раз садится пьяным за руль
Фото: Пресс-служба Омской полиции

Добавим, что это не первое подобное нарушение 29-летнего водителя: ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное совершение правонарушения.

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#ДТП#Пострадавшие#Авария#Происшествия#Пьяные водители#Полиция#Дети#Новости#Омская область#Исилькульский район#Юлия Истомина
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