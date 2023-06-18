Сел пьяным за руль. В Омской области мужчина и двое детей после ДТП попали в больницу

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В воскресенье, 18 июня, в 18.30 часов в отделение полиции по Исилькульскому району сотрудники медучреждения сообщили о ДТП с пострадавшими.
По предварительной информации, днем около 15.30 часов 29-летний мужчина за рулем автомобиля «Хендай», проезжая по полевой дороге Называевск-Исилькуль, не справился с управлением. В итоге автомобиль опрокинулся.
Тяжелые травмы получили сам водитель и двое мальчиков 2009 и 2013 года рождения. Пострадавших доставили в больницу.
Оказалось, что мужчина во время поездки находился в состоянии алкогольного опьянения: содержание алкоголя в крови по показаниям алкотектора составило 0,770 мг/л.
Добавим, что это не первое подобное нарушение 29-летнего водителя: ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное совершение правонарушения.