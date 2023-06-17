Детям нужно больше. В Омске родители пожаловались на поборы в садике на Авиационной

В феврале этого года для садика было решено сдать по 550 рублей на камеры видеонаблюдения. Однако, как отмечают родители, их до сих пор не установили. В июне у родителей начали просить деньги на ремонт — с каждой семьи по одной тыс рублей. Сумма, которую нужно сдать на канцелярию и рабочие тетради, пока неизвестна. Кроме того, в родительский чат скинули достаточно большой список с игрушками, которые хотели бы видеть воспитали в группах.