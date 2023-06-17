Детям нужно больше. В Омске родители пожаловались на поборы в садике на Авиационной

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В редакцию Города55 обратились родители детей, занимающихся в детском саду № 25 по улице Авиационная, 145. По их словам, в дошкольном учреждении регулярно происходят поборы, которые они уже не в силах терпеть.
«Ну, а что вы хотите? Денег не хватает, мы тоже платим», — приводит слова консультанта горячей линии местного депобра обратившийся родитель.
В феврале этого года для садика было решено сдать по 550 рублей на камеры видеонаблюдения. Однако, как отмечают родители, их до сих пор не установили. В июне у родителей начали просить деньги на ремонт — с каждой семьи по одной тыс рублей. Сумма, которую нужно сдать на канцелярию и рабочие тетради, пока неизвестна. Кроме того, в родительский чат скинули достаточно большой список с игрушками, которые хотели бы видеть воспитали в группах.
«Такой список игрушек прислали, как будто мы вообще никогда их не покупали. Там по скромным подсчетам тысячи по две надо сложиться», — отметили родители.
Однако и это еще не все. Работники детского сада предлагают каждый месяц вносить в фонд по 150 рублей, которые пойдут по большей части на покупку моющих средств.
«Такое ощущение, что у нас детским садам вообще не выделяют деньги», — подмечено в присланном в редакцию сообщении.
Ранее Город55 писал о том, что суд постановил взыскать с одного из детских садов 500 тыс рублей за травмирование ребенка. Семилетний мальчик упал со стула и ударился спиной в группе садика. Он получил компрессионный перелом четырех позвонков, который оценивается как серьезная травма.