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Детям нужно больше. В Омске родители пожаловались на поборы в садике на Авиационной

17 июня 2023, 10:34
Фото: Город55
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В Омске родители пожаловались на поборы в детском саду на Авиационной

По мнению родителей, в бюджетном учреждении просят слишком много денег.

В редакцию Города55 обратились родители детей, занимающихся в детском саду № 25 по улице Авиационная, 145. По их словам, в дошкольном учреждении регулярно происходят поборы, которые они уже не в силах терпеть.

«Ну, а что вы хотите? Денег не хватает, мы тоже платим», — приводит слова консультанта горячей линии местного депобра обратившийся родитель.

В феврале этого года для садика было решено сдать по 550 рублей на камеры видеонаблюдения. Однако, как отмечают родители, их до сих пор не установили. В июне у родителей начали просить деньги на ремонт — с каждой семьи по одной тыс рублей. Сумма, которую нужно сдать на канцелярию и рабочие тетради, пока неизвестна. Кроме того, в родительский чат скинули достаточно большой список с игрушками, которые хотели бы видеть воспитали в группах.

«Такой список игрушек прислали, как будто мы вообще никогда их не покупали. Там по скромным подсчетам тысячи по две надо сложиться», — отметили родители.

Однако и это еще не все. Работники детского сада предлагают каждый месяц вносить в фонд по 150 рублей, которые пойдут по большей части на покупку моющих средств.

«Такое ощущение, что у нас детским садам вообще не выделяют деньги», — подмечено в присланном в редакцию сообщении.

Ранее Город55 писал о том, что суд постановил взыскать с одного из детских садов 500 тыс рублей за травмирование ребенка. Семилетний мальчик упал со стула и ударился спиной в группе садика. Он получил компрессионный перелом четырех позвонков, который оценивается как серьезная травма.

Омский детсад заплатит полмиллиона рублей за травму мальчика, упавшего со стула
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#Алина Ясинская#Поборы#Поборы в детском саду#Детский сад#Дети#Общество#Жалобы#Новости#Омск
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