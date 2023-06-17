550 новых учебных мест. В омском селе Одесское решили построить еще одну школу

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Администрация Одесского района объявила торги на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству общеобразовательной школы на 550 мест в селе Одесское.
Новое учебное заведение и дополнительные сооружения появятся на земельном участке с кадастровым номером 55:18:130103:849.
За разработку проекта подрядчику готовы заплатить 21,8 млн рублей. Инженерные изыскания и подготовку проектной документации следует выполнить до 1 сентября 2023 года, рабочую документацию сдать до 15 декабря 2023 года.
Построить школу, кстати, планируют за 17 месяцев — с мая 2024 года по сентябрь 2025 года. Предварительно строительство общеобразовательного заведения обойдется в 1,038 млрд рублей. Школа будет рассчитана на 22 класса по 25 учеников в каждом.
Подрядчику в проекте предстоит предусмотреть блок начальной школы с учебными классами, комнатой отдыха, санузлами, универсальным помещением для групп продленного дня. В ходе проектирования необходимо определить помещения под мастерскую по обработке металла и дерева, по обработке тканей, а также кабинет кулинарии и домоводства.
При кабинетах химии, физики, биологии и компьютерном классе должны быть лаборантские площадью не менее 18 кв. м. В целях антитеррористической безопасности здание школы необходимо оборудовать турникеты.
Заявки на торги принимают до 26 июня, победителя выберут уже 28 июня.
Добавим, что сейчас в Одесском работает две школы — одна по улице Кирова, 60 (в 2022–2023 году обучались 409 детей) и вторая по адресу переулок Школьный, 1 (более 440 обучающихся). Поэтому новое общеобразовательное учреждение будет самым большим в селе.