550 новых учебных мест. В омском селе Одесское решили построить еще одну школу

Добавим, что сейчас в Одесском работает две школы — одна по улице Кирова, 60 (в 2022–2023 году обучались 409 детей) и вторая по адресу переулок Школьный, 1 (более 440 обучающихся). Поэтому новое общеобразовательное учреждение будет самым большим в селе.