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Застроят все Левобережье. Для участка на 1-й Енисейской в Омске ищут арендатора

16 июня 2023, 09:06
Фото: 1MI
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Участок на омской улице 1-я Енисейская за 11 миллионов отдают под высотную застройку

Договор аренды планируют заключить на 8 лет и 8 месяцев.

В Омске выставили на торги земельный участок площадью 6537 кв. м по улице 1-я Енисейская (кадастровый номер 55:36:000000:169046). Землю отдают под многоэтажную, высотную застройку, а именно строительство индивидуального жилого дома.

Договор с арендатором планируют заключить на 8 лет и 8 месяцев. Ежегодная арендная плата составит минимум 11 081 500 рублей (это начальная стоимость).

Согласно последнему акту обследования на земельном участке на 1-й Енисейской находятся детская площадка, обустроенная игровая площадка, металлическая бытовка, лавочки и фонари. Однако в администрации Кировского округа хотят включить все эти объекты в план выноса движимого имущества на 3 квартал 2023 года.

Фото: Скриншот публичной кадастровой карты Омской области

Потенциальному арендатору стоит знать о существующих ограничениях использования земельного участка. 535 кв. м приходятся на охранную зону тепловой трассы. Также здесь есть сооружения электроэнергетики, которые находятся в собственности «Омскэлектро».

«Победитель аукциона обязан осуществить постановку на кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности на объекты инженерной инфраструктуры (инженерные коммуникации и иные объекты, возведенные победителем аукциона для обеспечения обслуживания многоквартирного жилого дома), так как цель использования земельного участка — многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», — говорится в аукционной документации.

Добавим, что заявки от участников торгов будут принимать с 20 июня по 19 июля 2023 года. Победителя собираются определить 24 июля.

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#Юлия Истомина#Строительство#Строительство дома#Земельный участок#Торги#Застройщик#Город#Общество#Новости#Омск
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