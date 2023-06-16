Застроят все Левобережье. Для участка на 1-й Енисейской в Омске ищут арендатора

Согласно последнему акту обследования на земельном участке на 1-й Енисейской находятся детская площадка, обустроенная игровая площадка, металлическая бытовка, лавочки и фонари. Однако в администрации Кировского округа хотят включить все эти объекты в план выноса движимого имущества на 3 квартал 2023 года.