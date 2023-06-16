Застроят все Левобережье. Для участка на 1-й Енисейской в Омске ищут арендатора

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В Омске выставили на торги земельный участок площадью 6537 кв. м по улице 1-я Енисейская (кадастровый номер 55:36:000000:169046). Землю отдают под многоэтажную, высотную застройку, а именно строительство индивидуального жилого дома.
Договор с арендатором планируют заключить на 8 лет и 8 месяцев. Ежегодная арендная плата составит минимум 11 081 500 рублей (это начальная стоимость).
Согласно последнему акту обследования на земельном участке на 1-й Енисейской находятся детская площадка, обустроенная игровая площадка, металлическая бытовка, лавочки и фонари. Однако в администрации Кировского округа хотят включить все эти объекты в план выноса движимого имущества на 3 квартал 2023 года.
Потенциальному арендатору стоит знать о существующих ограничениях использования земельного участка. 535 кв. м приходятся на охранную зону тепловой трассы. Также здесь есть сооружения электроэнергетики, которые находятся в собственности «Омскэлектро».
«Победитель аукциона обязан осуществить постановку на кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности на объекты инженерной инфраструктуры (инженерные коммуникации и иные объекты, возведенные победителем аукциона для обеспечения обслуживания многоквартирного жилого дома), так как цель использования земельного участка — многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», — говорится в аукционной документации.
Добавим, что заявки от участников торгов будут принимать с 20 июня по 19 июля 2023 года. Победителя собираются определить 24 июля.