На Левобережье Омска построили 23-этажный дом на 187 квартир

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В Кировском округе Омска построили 23-этажный дом на 187 квартир: 104 — «однушки», 62 — «двушки», 21 — «трешка». Кроме того, один этаж является техническим. Общая площадь жилых помещений — 9115,5 квадратных метров.
Разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома № 17 по бульвару М. М. Кузьмина в микрорайоне «Прибрежный» выдали в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска.
В мэрии уточнили, что застройщиком выступило общество с ограниченной ответственностью «Специализированнный застройщик „Сибградстройинвест“.