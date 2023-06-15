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На Левобережье Омска построили 23-этажный дом на 187 квартир

15 июня 2023, 12:27
Фото: Город55
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Новый дом появился в микрорайоне «Прибрежный».

В Кировском округе Омска построили 23-этажный дом на 187 квартир: 104 — «однушки», 62 — «двушки», 21 — «трешка». Кроме того, один этаж является техническим. Общая площадь жилых помещений — 9115,5 квадратных метров.

Разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома № 17 по бульвару М. М. Кузьмина в микрорайоне «Прибрежный» выдали в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска.

В мэрии уточнили, что застройщиком выступило общество с ограниченной ответственностью «Специализированнный застройщик „Сибградстройинвест“.

117 «однушек». В Старом Кировске Омска построили новый 10-этажный дом
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#Ксения Карагодина#Департамент архитектуры и градостроительства#Разрешение#Дом#Многоквартирный дом#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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