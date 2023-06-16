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В Омске начался суд над экс-полицейским за «крышевание» табачного бизнеса

16 июня 2023, 09:54
Фото: Город55
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Начальник городского отдела полиции № 7 отдавал своим подчиненным приказы не проводить проверки торговой точки, на которой его знакомая продавала поддельные сигареты.

В Первомайском районном суде Омска начали рассматривать уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела полиции №7 Антона Козлова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следователей, с июня по сентябрь 2022 года Козлов отдавал незаконные приказы своим подчиненным, чтобы те не проверяли его знакомую предпринимательницу, которая торговала поддельной табачной продукцией. Если же проверки проводились и сигареты изымались, то начальник отдела ситуацию пытался «замять», а товар вернуть.

Антона Козлова задержали 31 октября 2022 года.

В Омске силовики задержали начальника отдела полиции № 7 Козлова
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#Суд#Уголовное дело#Полиция#Происшествия#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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