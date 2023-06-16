В Омске начался суд над экс-полицейским за «крышевание» табачного бизнеса

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В Первомайском районном суде Омска начали рассматривать уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела полиции №7 Антона Козлова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следователей, с июня по сентябрь 2022 года Козлов отдавал незаконные приказы своим подчиненным, чтобы те не проверяли его знакомую предпринимательницу, которая торговала поддельной табачной продукцией. Если же проверки проводились и сигареты изымались, то начальник отдела ситуацию пытался «замять», а товар вернуть.
Антона Козлова задержали 31 октября 2022 года.