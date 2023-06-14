Жителям омской многоэтажки на 8-й Линии объяснили, почему в доме нет горячей воды

Недавно Город55 писал о том, что в многоэтажном доме по улице 8-я Линия, 94 возник дефицит горячей воды. По словам жильцов, они испытывают неудобства на протяжении последней недели. При этом плановое отключение горячего водоснабжения собственники уже пережили в середине мая.