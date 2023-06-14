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Жителям омской многоэтажки на 8-й Линии объяснили, почему в доме нет горячей воды

14 июня 2023, 09:52
Фото: Город55
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В «Омск РТС» также рассказали, когда примерно решится проблема.

Недавно Город55 писал о том, что в многоэтажном доме по улице 8-я Линия, 94 возник дефицит горячей воды. По словам жильцов, они испытывают неудобства на протяжении последней недели. При этом плановое отключение горячего водоснабжения собственники уже пережили в середине мая.

Как объяснили омичи, температура горячей воды критически низкая, из-за чего ее приходится подогревать. В управляющей компании дома вместе с тем не могут объяснить, почему возникла подобная ситуация.

Как сообщили Городу55 в пресс-центре «Омск РТС», на сетях проводится капитальный ремонт. Работников УК «Берег-3», которые обслуживают данный дом, попросили провести переключение на открытую схему водоснабжения, пока идут работы. Это должно помочь решить проблему с горячей водой. Представители управляющей компании еще рассматривают это предложение, уточнили на предприятии.

Горячее водоснабжение в многоэтажке вновь будет восстановлено ориентировочно через два дня, 16 июня.

Три недели тазиков. Омичам без предупреждения уменьшили температуру горячей воды
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#Алина Ясинская#Общество#Жалобы#Горячая вода#Отключение горячей воды#Водоснабжение#Омск РТС#Омск#Новости
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