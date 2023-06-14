Три недели тазиков. Омичам без предупреждения уменьшили температуру горячей воды

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Updated Сегодня, 05:37
В редакцию Города55 обратились жители многоэтажного дома по улице 8-я Линия, 94. Согласно графику планового отключения от «Омск РТС», в здании уже отключали горячее водоснабжение на две недели — с 17 по 30 мая. Но о тазиках и ведрах вновь пришлось вспомнить, когда вместо горячей воды из крана полилась холодная.
По словам местных жителей, они уже неделю испытывают неудобства, так как в «Омск РТС» внепланово уменьшают температуру горячей воды.
«Уменьшили настолько, что вода бежит просто холодная. „Омск РТС“ отказывается решать вопрос, перекидывают с одного на другого специалиста. Управляющая компания УК „Берег-3“ каждый раз говорит разную информацию. То диспетчер говорит, что придет комиссия из „Омск РТС“ и решит вопрос, то, что вообще ни про какую комиссию не знает», — рассказали собственники.
Жители многоэтажки бьют тревогу, так как никто не сообщает им, когда горячая вода вновь появится в доме. О понижении температуры при этом их никто не предупреждал. Омичи надеются, что на эту ситуацию обратят внимание представители городской администрации. Город55 обратился за комментарием в «Омск РТС».
Напомним, что в городе продолжается плановое отключение горячей воды в домах. Город55 ранее публиковал соответствующий график.