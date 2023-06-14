Три недели тазиков. Омичам без предупреждения уменьшили температуру горячей воды

Жители многоэтажки бьют тревогу, так как никто не сообщает им, когда горячая вода вновь появится в доме. О понижении температуры при этом их никто не предупреждал. Омичи надеются, что на эту ситуацию обратят внимание представители городской администрации. Город55 обратился за комментарием в «Омск РТС».