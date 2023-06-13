Боковина вдребезги. Под Омском в тройном ДТП с фурой пострадала двухлетняя девочка

По информации региональной Госавтоинспекции, женщина 1996 года рождения двигалась на Toyota вместе с ребенком 2021 года рождения на пассажирском сидении. В районе 101 км при развороте она не пропустила другую иномарку, Volkswagen Tiguan. Известно, что за рулем второй машины находился мужчина 1979 года рождения.