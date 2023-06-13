Боковина вдребезги. Под Омском в тройном ДТП с фурой пострадала двухлетняя девочка

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Вчера днем, 12 июня, на дороге Омск-Тара произошла крупная авария с маленьким ребенком. В числе пострадавших оказалась несовершеннолетняя девочка. Сообщение о ДТП сотрудники правоохранительных органов получили в 16:20.
По информации региональной Госавтоинспекции, женщина 1996 года рождения двигалась на Toyota вместе с ребенком 2021 года рождения на пассажирском сидении. В районе 101 км при развороте она не пропустила другую иномарку, Volkswagen Tiguan. Известно, что за рулем второй машины находился мужчина 1979 года рождения.
Легковушки столкнулись, после чего двигавшийся в попутном с первой машиной направлении КамАЗ врезался в ту самую Toyota с маленьким пассажиром. У водителя фуры, мужчины 1966 года рождения, не получилось выдержать безопасную дистанцию.
Девочка 2021 года рождения, которая ехала в Toyota, была доставлена в больницу. По факту случившегося полицейские запустили проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства ДТП.
Ранее Город55 писал о другой аварии, в которой также пострадал ребенок. Девятилетний мальчик катался на велосипеде по дороге, когда на него наехала женщина на иномарке.