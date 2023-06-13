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Боковина вдребезги. Под Омском в тройном ДТП с фурой пострадала двухлетняя девочка

13 июня 2023, 04:32
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Под Омском в тройном ДТП с фурой пострадала двухлетняя девочка

ДТП случилось на территории Саргатского района.

Вчера днем, 12 июня, на дороге Омск-Тара произошла крупная авария с маленьким ребенком. В числе пострадавших оказалась несовершеннолетняя девочка. Сообщение о ДТП сотрудники правоохранительных органов получили в 16:20.

По информации региональной Госавтоинспекции, женщина 1996 года рождения двигалась на Toyota вместе с ребенком 2021 года рождения на пассажирском сидении. В районе 101 км при развороте она не пропустила другую иномарку, Volkswagen Tiguan. Известно, что за рулем второй машины находился мужчина 1979 года рождения.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Легковушки столкнулись, после чего двигавшийся в попутном с первой машиной направлении КамАЗ врезался в ту самую Toyota с маленьким пассажиром. У водителя фуры, мужчины 1966 года рождения, не получилось выдержать безопасную дистанцию.

Девочка 2021 года рождения, которая ехала в Toyota, была доставлена в больницу. По факту случившегося полицейские запустили проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее Город55 писал о другой аварии, в которой также пострадал ребенок. Девятилетний мальчик катался на велосипеде по дороге, когда на него наехала женщина на иномарке.

Неудачный ход. В Омской области женщина сбила девятилетнего мальчика на велосипеде
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#Алина Ясинская#Полиция#ДТП#Тройное ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#ДТП с фурой#ДТП с ребенком#ДТП с Камазом#Происшествия#Дети#Новости#Омская область
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