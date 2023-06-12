В Омске на месте снесенного исторического здания XX века будут строить магазин

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Стало известно, что в Октябрьском административном округе собираются сдавать в аренду один из участков под строительство магазина. Росимущество объявило соответствующий аукцион в прошлую пятницу, 9 июня.
На торги выставлена территория с кадастровым номером 55:36:090106:2053. Площадь участка, находящегося в федеральной собственности, составляет 1 254 кв м. Он находится на пересечении улиц 10 лет Октября и 5-й Линии. На этой земле победитель аукциона сможет возвести магазин, сказано в распоряжении Росимущества. Договор с арендатором будут заключать на пять лет. Минимальная плата за год составит 136,6 тыс рублей.
Отметим, что раньше здесь располагалось историческое здание, которое возводили еще в начале XX века. Деревянный дом на этом участке был снесен два года назад. Статус памятника архитектуры он так и не получил. До этого здесь работал отдел вневедомственной охраны Куйбышевского РОВД.
Ранее были подведены итоги аукциона на аренду земельных участков в Кировском округе. Два объекта в поселке Чукреевка перешли к А. П. Грабар. Согласно данным Города55, должно быть, это екатеринбургский бизнесмен. Его компания занимается санитарно-техническими работами, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. На торгах за эти земли участники устроили натуральный поединок.