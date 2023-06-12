В Омске на месте снесенного исторического здания XX века будут строить магазин

На торги выставлена территория с кадастровым номером 55:36:090106:2053. Площадь участка, находящегося в федеральной собственности, составляет 1 254 кв м. Он находится на пересечении улиц 10 лет Октября и 5-й Линии. На этой земле победитель аукциона сможет возвести магазин, сказано в распоряжении Росимущества. Договор с арендатором будут заключать на пять лет. Минимальная плата за год составит 136,6 тыс рублей.