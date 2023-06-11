Аренду омской земли за 8,2 млн руб выиграл уралец, судившийся с департаментом мэрии

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:52
Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска 9 июня подвел итоги аукциона на аренду земельных участков. Речь о двух объектах площадью 842 квадратных метра на улице Сейфуллина, что в Кировском округе, поселок Чукреевка. Земля предназначена для возведения индивидуальных жилых домов.
На торгах состоялась настоящая битва. По первому участку было сделано 994 шага аукциона, каждый — по 4 500 рублей. На лот претендовали 16 участников. Итоговая цена — 4 634 600 рублей. Аренду предоставили на 20 лет.
Не менее интересным образом прошли торги по второму участку — 760 шагов. Конкурировали 13 желающих. Итоговая цена — 3 581 600 рублей. Срок аренды такой же — 20 лет.
Победитель один — А. П. Грабар. Скорее всего, речь о выходце из Екатеринбурга Андрее Павловиче Грабаре. Он является директором ООО «Уралсервис», это компания по производству санитарно-технических работ и монтажу отопительных систем, систем кондиционирования воздуха. Ранее Грабар числился президентом ныне ликвидированной АНО «Корпорация развития Свердловской области», а также возглавлял и был учредителем ООО «Алк-Сервис» и ООО «Алк Групп», ликвидированные сейчас фирмы по торговле и организации развлечений. Еще Андрей Павлович значится учредителем ТСЖ «Белинского 169А „Альбатрос“. Товарищество существует и ныне.
Полный тезка однажды уже фигурировал в омских сводках. 22 ноября 2021 года Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску депимущества к УФАС. Третьим лицом значился Андрей Павлович Грабар. Причина спора: 28 июля 2021 года профильный департамент объявил аукцион на право аренды 15 участков. 3 августа Грабар подал к антимонопольщикам жалобу, уверял: «положения документации о проведении аукциона вводят участников торгов в заблуждение с целью искусственного завышения цены лота». Указано также, что в документах не было сведений об аварийном статусе и нуждаемости капремонта некоторых объектов на торгах. УФАС признал жалобу обоснованной и вынес департаменту представление об устранении нарушений.
Чиновники были не согласны и пошли в суд. Дело выиграли. Однако 21 февраля 2022 года УФАС и Грабар подали апелляцию. Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений.