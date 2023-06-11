Аренду омской земли за 8,2 млн руб выиграл уралец, судившийся с департаментом мэрии

Полный тезка однажды уже фигурировал в омских сводках. 22 ноября 2021 года Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску депимущества к УФАС. Третьим лицом значился Андрей Павлович Грабар. Причина спора: 28 июля 2021 года профильный департамент объявил аукцион на право аренды 15 участков. 3 августа Грабар подал к антимонопольщикам жалобу, уверял: «положения документации о проведении аукциона вводят участников торгов в заблуждение с целью искусственного завышения цены лота». Указано также, что в документах не было сведений об аварийном статусе и нуждаемости капремонта некоторых объектов на торгах. УФАС признал жалобу обоснованной и вынес департаменту представление об устранении нарушений.