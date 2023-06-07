Виталий Хоценко запустит первый кадровый конкурс в Омской области

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Сегодня, 7 июня, в своем телеграм-канале Виталий Хоценко рассказал, что в Омской области запустят первый кадровый проект. Подробности раскроют в ближайшее время.
Отметим, что подход в реализации этой идеи уже согласован с первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Владиленовичем Кириенко.
«Омской области нужна грамотная и неравнодушная команда, готовая трудиться на благо жителей региона и всей страны. Уверен, что участниками кадрового конкурса станут именно такие люди», — отметил Виталий Хоценко.
Также во время встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.