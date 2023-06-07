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Виталий Хоценко запустит первый кадровый конкурс в Омской области

7 июня 2023, 04:30
Фото: Город55
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Подробности раскроют в ближайшее время.

Сегодня, 7 июня, в своем телеграм-канале Виталий Хоценко рассказал, что в Омской области запустят первый кадровый проект. Подробности раскроют в ближайшее время.

Отметим, что подход в реализации этой идеи уже согласован с первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Владиленовичем Кириенко.

«Омской области нужна грамотная и неравнодушная команда, готовая трудиться на благо жителей региона и всей страны. Уверен, что участниками кадрового конкурса станут именно такие люди», — отметил Виталий Хоценко.

Также во время встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.

Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко
Уже четвертый в регионе. В Советском округе Омска открылся кадровый центр
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