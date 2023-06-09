Документы можно подать лично в офисах СФР или центрах «Мои документы», либо дистанционно — на портале «Госуслуги». Это можно сделать в любое время, до достижения ребенком трехлетнего возраста. Если родители обратились за выплатой в течение трех месяцев с момента рождения ребенка, деньги будут начислены за все это время. В остальных случаях пособие начнут выплачивать с момента оформления.