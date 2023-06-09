Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Изображение материала

С июня в Омской области изменился график выплат на детей

9 июня 2023, 14:33
Фото: piqsels.com
С июня в Омской области изменился график выплат на детей
С июня 2023 года омские семьи с детьми до трехлетнего возраста начали получать выплаты из средств материнского капитала по новому графику — 5-го числа месяца, следующего за расчетным. То есть 5 июня омичам начислены деньги за май. Кому положены выплаты и как их оформить, читайте в статье.

Кому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капитала

На получение ежемесячного пособия на ребенка до трех лет из материнского капитала могут претендовать семьи, у которых имеется соответствующий сертификат, а совокупный доход, включая все без исключения денежные поступления, составляет не больше двукратного прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе. В Омской области эта величина равна 13 195 руб.

Размер выплаты из материнского капитала сегодня приравнен к региональной сумме прожиточного минимума для детей, которая, согласно распоряжению властей Омской области, составляет 13 624 ₽. Это лишь немногим меньше, чем в среднем по Российской Федерации — 13 944 ₽, по информации издания «Клерк».

Кому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капиталаКому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капитала
Кому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капитала
Фото: piqsels.com

Как получить ежемесячные выплаты на детей из маткапитала в Омской области

Для оформления регулярной выплаты из маткапитала на ребенка до трех лет необходимо написать заявление и представить пакет документов, который включает в себя паспорта и СНИЛСы родителей, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский капитал и банковские реквизиты. Также по запросу могут потребоваться справки о доходах членов семьи.

В удовлетворении заявления омичам могут отказать, если мать и отец малыша были лишены родительских прав, доход семьи выше суммы двукратного прожиточного минимума в регионе, средства маткапитала ранее были потрачены на другие цели или же семья уже получала выплаты на первого и второго ребенка.

Документы можно подать лично в офисах СФР или центрах «Мои документы», либо дистанционно — на портале «Госуслуги». Это можно сделать в любое время, до достижения ребенком трехлетнего возраста. Если родители обратились за выплатой в течение трех месяцев с момента рождения ребенка, деньги будут начислены за все это время. В остальных случаях пособие начнут выплачивать с момента оформления.

Как получить ежемесячные выплаты на детей из маткапитала в Омской областиКак получить ежемесячные выплаты на детей из маткапитала в Омской области
Как получить ежемесячные выплаты на детей из маткапитала в Омской области
Фото: piqsels.com
#Омск#Выплаты#Пособие#Дети
Подпишитесь
ЧВК «Редан», убийство полицейского и выходки Евы Абрамович. Чем Омск шокировала весна
Сегодня, 11:38
Срочно. Бывшего сотрудника ОПК из Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии
Сегодня, 09:01
В Омске казачью кадетскую школу-интернат преобразуют в казачий корпус
Сегодня, 09:52
Экс-глава Омской области Леонид Полежаев рассказал, зачем строил храмы
Сегодня, 06:17
Трещина в стене и дырявая крыша. В омских Нефтяниках разваливается школа № 98
Сегодня, 08:53
Грязный май. Омичам рассказали, какие вещества нашли в воздухе под конец весны
Сегодня, 11:08