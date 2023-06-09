Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
На получение ежемесячного пособия на ребенка до трех лет из материнского капитала могут претендовать семьи, у которых имеется соответствующий сертификат, а совокупный доход, включая все без исключения денежные поступления, составляет не больше двукратного прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе. В Омской области эта величина равна 13 195 руб.
Размер выплаты из материнского капитала сегодня приравнен к региональной сумме прожиточного минимума для детей, которая, согласно распоряжению властей Омской области, составляет 13 624 ₽. Это лишь немногим меньше, чем в среднем по Российской Федерации — 13 944 ₽, по информации издания «Клерк».
Для оформления регулярной выплаты из маткапитала на ребенка до трех лет необходимо написать заявление и представить пакет документов, который включает в себя паспорта и СНИЛСы родителей, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский капитал и банковские реквизиты. Также по запросу могут потребоваться справки о доходах членов семьи.
В удовлетворении заявления омичам могут отказать, если мать и отец малыша были лишены родительских прав, доход семьи выше суммы двукратного прожиточного минимума в регионе, средства маткапитала ранее были потрачены на другие цели или же семья уже получала выплаты на первого и второго ребенка.
Документы можно подать лично в офисах СФР или центрах «Мои документы», либо дистанционно — на портале «Госуслуги». Это можно сделать в любое время, до достижения ребенком трехлетнего возраста. Если родители обратились за выплатой в течение трех месяцев с момента рождения ребенка, деньги будут начислены за все это время. В остальных случаях пособие начнут выплачивать с момента оформления.