В шапке и куртке в +35. В Омске заметили необычного прохожего

Сегодня, 7 июня, омичи заметили на проспекте Карла Маркса необычного пешехода. Он был одет в зимнюю шапку и куртку, несмотря на жаркую погоду. Напомним, сегодня температура воздуха днем составляла до +35 градусов. Видео с пешеходом в зимней одежде опубликовали в паблике «Омск Live». Очевидцы заметили, что «мужчине очень холодно».