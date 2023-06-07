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Published Сегодня, 11:22

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В шапке и куртке в +35. В Омске заметили необычного прохожего

7 июня 2023, 11:22
Фото: 1MI
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На улицах Омска в аномальную жару заметили прохожего в зимней шапке и куртке

Свою прогулку герой видео объяснил желанием отвлечься от негативных мыслей.

Сегодня, 7 июня, омичи заметили на проспекте Карла Маркса необычного пешехода. Он был одет в зимнюю шапку и куртку, несмотря на жаркую погоду. Напомним, сегодня температура воздуха днем составляла до +35 градусов. Видео с пешеходом в зимней одежде опубликовали в паблике «Омск Live». Очевидцы заметили, что «мужчине очень холодно».

Город55 нашел героя видео и узнал, почему он ходил в такую жару в куртке и шапке.

«Да, иногда зимой я гуляю в футболке и шортах. А тут решил, наоборот. Сильной жары не почувствовал. Просто было желание отвлечься от депрессивных мыслей по поводу расставания с лучшим другом», — сообщил омич Сергей Брун.
Голова после прогулки все же вспотелаГолова после прогулки все же вспотела
Голова после прогулки все же вспотела
Фото: Сергей Брун / Предоставлено Городу55

Ранее Город55 сообщал, что аномальная жара скоро закончится, и в Омскую область придут дожди и похолодание.

Еще пару дней. На Омскую область надвигаются дожди и долгожданное похолодание
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#Евгений Игишев#Аномальная жара#Зимняя одежда#Пешеход#Происшествия#Общество#Омск
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