В шапке и куртке в +35. В Омске заметили необычного прохожего

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Сегодня, 7 июня, омичи заметили на проспекте Карла Маркса необычного пешехода. Он был одет в зимнюю шапку и куртку, несмотря на жаркую погоду. Напомним, сегодня температура воздуха днем составляла до +35 градусов. Видео с пешеходом в зимней одежде опубликовали в паблике «Омск Live». Очевидцы заметили, что «мужчине очень холодно».
Город55 нашел героя видео и узнал, почему он ходил в такую жару в куртке и шапке.
«Да, иногда зимой я гуляю в футболке и шортах. А тут решил, наоборот. Сильной жары не почувствовал. Просто было желание отвлечься от депрессивных мыслей по поводу расставания с лучшим другом», — сообщил омич Сергей Брун.
Ранее Город55 сообщал, что аномальная жара скоро закончится, и в Омскую область придут дожди и похолодание.