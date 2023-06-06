Опять удаленка. Облизбирком пока темнит с ДЭГ на выборах губернатора Омской области

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
ДЭГ — это дистанционное электронное голосование. Проще говоря, голосование на выборах различных уровней на портале «Госуслуги». О том, что в стране ДЭГ будет задействовано в единый день голосования в 2023 году, сообщила председатель ЦИК страны Элла Памфилова. Давайте разберемся, почему это важно.
Основная причина — голосование позволит всем зарегистрированным на «Госуслугах» избирателям отдать свой голос за любого кандидата. Больше не будет оправдания в виде лени, поездки на дачу или похода к зубному. Зашел в приложение, поставил галочку, пошел по своим делам. По идее, ДЭГ позволит увеличить явку на выборы, а также упростить подсчет голосов.
Для того чтобы попасть в список регионов, которые претендуют на участие в ДЭГ, региональные избирательные комиссии должны обратиться с соответствующей заявкой в ЦИК. Об этом говорит замруководителя федеральной структуры Николай Булаев.
«Идет осознание возможностей как на площадке ЦИК, так и у самого субъекта [РФ], он начинает глубже вникать в ДЭГ, в возможность применения и принимает решение. Кто-то заявку притормаживает, кому-то ЦИК говорит, что есть проблемы, не так много подтвержденных учетных записей на портале госуслуг. В результате мы пока видим цифру около 22 [субъектов] плюс-минус», — цитирует Булаева ТАСС.
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова еще в начале 2023 года сообщала, что в ЦИК поступило 27 заявок от регионов на проведение у них в сентябре дистанционного электронного голосования. Названия самих регионов, подавших заявку, Панфилова раскрывать не стала.
Оппозиционные партии, само собой, идеей ДЭГ максимально недовольны, так как посчитали механизм очередным способом накрутить голоса и явку на выборах в пользу кандидатов от власти. КПРФ в 2021 году подала десятки исков с требованием отменить итоги выборов в Москве, а по одной из жалоб дошла до Конституционного суда. Само собой, в этой инстанции «коммунисты» проиграли, а сухим описанием решения остались недовольны вдвойне.
В Омской области ДЭГ не проводилось никогда, однако среди членов Облизбиркома нашлись его поклонники.
«Я, если честно, не знаю, будет ли у нас этот тип голосования, но я знаком с опытом регионов. Если честно, то это сплошное удовольствие — все понятно, не может быть никаких разночтений или испорченных бюллетеней. Хотелось бы, конечно, попробовать это своими руками», — отметил в разговоре с редакцией замруководителя Облизбиркома Александр Христолюбов.
Председатель Избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков пошел по более формальному пути. На вопрос, подавалась ли заявка на участие в ДЭГ от Омской области, он ответил максимально сухо.
«Законодательство о выборах не предусматривает подачу заявки на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Окончательное решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Омской области будет принято после назначения выборов в июне 2023 года. Решение о проведении ДЭГ на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации принимается избирательной комиссией соответствующего субъекта Российской Федерации по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации», — рассказал Городу55 Ходаков.
Ну, законодательство, может быть, и не требует заявок от регионов, но, судя по словам Булаева и Памфиловой, такие заявки регионами все же пишутся. Получается, что вопрос вроде как отработан, но вот конкретного ответа на него дано не было. Впрочем, Ходаков может просто опасаться сказать лишнее, поэтому не рискует объявлять даже о желании региона попробовать ДЭГ. Хотя плюсы системы, безусловно, признает.
«Решение о проведении ДЭГ параллельно с использованием традиционного порядка голосования может быть принято с учетом готовности цифровой инфраструктуры, необходимой для проведения ДЭГ (количество активных учетных записей избирателей на портале „Госуслуги“, обеспеченность населения доступом к сети Интернет и т. д.). Опыт использования ДЭГ на выборах в Российской Федерации в 2021 и 2022 годах показывает, что данная форма голосования оказалась востребованной среди избирателей», — рассказывает Ходаков.
Как бы то ни было, ДЭГ в регионе вполне может состояться. Обеспеченность интернетом в регионе составляет 99,8% (такие данные еще в 2020 году озвучивал на тот момент губернатор Омской области Александр Бурков). Количество аккаунтов на «Госуслугах» в регионе тоже растет. Только в 2019 году, по данным регионального минпрома, 1.2 млн омичей имели аккаунт в сервисе, что давало в среднем покрытие в 80% населения (1.6 млн омичей на тот момент не достигли 18-летнего возраста, а значит, «Госуслуги» им попросту не нужны). По итогам 2019 года Омская область попала в топ-25 регионов по количеству оказанных через этот сервис услуг.
Собственные источники «Города55» утверждают, что к врио губернатора Хоценко на этих выборах будут пониженные требования (учитывая малый срок подготовки к выборам и отсутствие собственной команды). Поэтому никакого ДЭГ в регионе не будет.
Впрочем, осталось потерпеть до официального назначения выборов. Там и будет объявлено. А нам остается лишь наблюдать.