Опять удаленка. Облизбирком пока темнит с ДЭГ на выборах губернатора Омской области

Как бы то ни было, ДЭГ в регионе вполне может состояться. Обеспеченность интернетом в регионе составляет 99,8% (такие данные еще в 2020 году озвучивал на тот момент губернатор Омской области Александр Бурков). Количество аккаунтов на «Госуслугах» в регионе тоже растет. Только в 2019 году, по данным регионального минпрома, 1.2 млн омичей имели аккаунт в сервисе, что давало в среднем покрытие в 80% населения (1.6 млн омичей на тот момент не достигли 18-летнего возраста, а значит, «Госуслуги» им попросту не нужны). По итогам 2019 года Омская область попала в топ-25 регионов по количеству оказанных через этот сервис услуг.