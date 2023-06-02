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В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

2 июня 2023, 09:25
Фото: 1MI
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В ближайшие дни воздух прогреется до +36 градусов и выше.

В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары.

«Местами в Омской области со 2 по 6 июня 2023 года ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 10° и более; с 3 по 6 июня — сильная жара с максимальной температурой воздуха +36° и выше», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС. — «По 5 местами по Омской области сохранится и ожидается 5 класс горимости».

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура выше климатической нормы сохранится на территории региона до конца июня. В среднем в первый месяц лета в Омской области выпадет 55 мм осадков, что для июня является нормой.

Ранее мэр Омска Сергей Шелест напомнил горожанам об опасности употребления алкоголя в жаркую погоду. Градоначальник заявил, что не стоит «умножать одни градусы на другие».

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#Евгений Игишев#Погода#Жара#Аномальная жара#Жара в Омске#Штормовое предупреждение#Общество#Омск#Омская область
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