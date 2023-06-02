Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары.
«Местами в Омской области со 2 по 6 июня 2023 года ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 10° и более; с 3 по 6 июня — сильная жара с максимальной температурой воздуха +36° и выше», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС. — «По 5 местами по Омской области сохранится и ожидается 5 класс горимости».
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура выше климатической нормы сохранится на территории региона до конца июня. В среднем в первый месяц лета в Омской области выпадет 55 мм осадков, что для июня является нормой.
Ранее мэр Омска Сергей Шелест напомнил горожанам об опасности употребления алкоголя в жаркую погоду. Градоначальник заявил, что не стоит «умножать одни градусы на другие».