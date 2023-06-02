Спасали утопающего. На «Советском» пляже прошло показательное занятие

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Пресс-центр Администрации Омска сообщает, что к летнему сезону подготовлено 4 городских пляжа: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский» и «Кировский», «Первомайский».
Сегодня, 2 июня, на «Советском» пляже прошли показательные учения. Матросы-спасатели вытаскивали утопающего из воды, далее медики оказывали ему первую помощь, а после его транспортировали в карету неотложной помощи.
«Параллельно на площадке развернули посты с техникой и спецоборудованием, необходимым для решения задач при возникновении нештатных ситуаций на пляжах», — рассказали в пресс-службе.
Вдобавок омичам напомнили, что купаться по-прежнему опасно. На сегодняшний день качество воды далеко от нормы.
Отметим, что пляжи подготовили основательно: