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Спасали утопающего. На «Советском» пляже прошло показательное занятие

2 июня 2023, 08:32
Фото: Пресс-центр Администрации города Омска

Омские спасатели провели показательное занятие на «Советском» пляже

Учение организовано совместными силами «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» и Департаментом общественной безопасности.

Пресс-центр Администрации Омска сообщает, что к летнему сезону подготовлено 4 городских пляжа: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский» и «Кировский», «Первомайский».

Сегодня, 2 июня, на «Советском» пляже прошли показательные учения. Матросы-спасатели вытаскивали утопающего из воды, далее медики оказывали ему первую помощь, а после его транспортировали в карету неотложной помощи.

«Параллельно на площадке развернули посты с техникой и спецоборудованием, необходимым для решения задач при возникновении нештатных ситуаций на пляжах», — рассказали в пресс-службе.
Фото: Пресс-центр Администрации города Омска

Вдобавок омичам напомнили, что купаться по-прежнему опасно. На сегодняшний день качество воды далеко от нормы.

Фото: Пресс-центр Администрации города Омска

Отметим, что пляжи подготовили основательно:

  • очистили от мусора;
  • завезли чистый песок;
  • установили раздевалки, душевые, фонтанчики, солнцезащитные зонтики, ногомойки;
  • организовали спасательные посты, санплощадки для ТКО;
  • подключили питьевую воду;
  • заключили договоры на вывоз мусора, на установку биотуалетов, обследование речной воды и песка, а также на водолазное обследование дна акватории Иртыша;
  • приняли на работу сторожей и рабочих по очистке территорий пляжей.
  • обучили матросов-спасателей, которые будут ежедневно дежурить с 9:00 до 21:00 до конца лета.
Омичам рассказали, когда и где откроются платные пляжи
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#Учения#Спасатели#Пляжи Омска#Пляжный сезон#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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