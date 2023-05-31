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Молодой омич украл сыр в магазине и сломал челюсть продавцу

31 мая 2023, 10:18
Фото: Город55
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Подозреваемый находится под стражей.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что в отношении 21-летнего омича возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 162 УК РФ «Разбой».

Оказалось, что молодой человек украл из магазина 12 упаковок сыра общей стоимостью 2 700 рублей. 62-летняя продавец магазина попыталась его догнать, однако, мужчина ударил ее по лицу и сбежал. В итоге у продавца диагностировали перелом челюсти. Инцидент произошел в 9 часов утра на улице Маяковского.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что кражу совершил 21-летний житель Центрального округа. Кроме того, оказалось, что подозреваемый совершил кражу уже не в первый раз. Омич признался, что изначально зашел в магазин, чтобы украсть продукты. В итоге сыр он продал случайному прохожему за 1 000 рублей. Теперь ему грозит 8 лет лишения свободы (учитывая применение насилия).

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