Молодой омич украл сыр в магазине и сломал челюсть продавцу

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что кражу совершил 21-летний житель Центрального округа. Кроме того, оказалось, что подозреваемый совершил кражу уже не в первый раз. Омич признался, что изначально зашел в магазин, чтобы украсть продукты. В итоге сыр он продал случайному прохожему за 1 000 рублей. Теперь ему грозит 8 лет лишения свободы (учитывая применение насилия).